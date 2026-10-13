Fin de semana largo dejó 14 fallecidos, 369 accidentes de tránsito y más de 200 detenidos por conducir con alcohol o drogas

Carabineros entregó el balance definitivo de los accidentes de tránsito registrados durante el fin de semana largo, período en el que se contabilizaron 369 siniestros viales, que dejaron 275 personas lesionadas y 14 fallecidas.

Además, 390.008 vehículos salieron de la región Metropolitana, mientras que Carabineros realizó controles a un total de 66.504 vehículos en las principales rutas del país.

En materia de prevención, se practicaron 17.512 exámenes para detectar el consumo de alcohol y drogas entre los conductores. De ese total, 17.359 correspondieron a alcotest y 153 a narcotest.

Como resultado de estos procedimientos, se registraron 202 detenidos por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas. De ellos, 118 fueron arrestados por conducción en estado de ebriedad, 46 por manejar bajo la influencia del alcohol y 38 por hacerlo bajo los efectos de las drogas.

En cuanto a las infracciones detectadas durante las fiscalizaciones, Carabineros informó que se cursaron 2.649 multas a nivel nacional. De estas, 1.838 correspondieron a faltas por exceso de velocidad, 667 a la conducción sin cinturón de seguridad y 144 al incumplimiento de las normas sobre sistemas de retención infantil.

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