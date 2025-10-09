Fijan audiencia de preparación de juicio a desaforado diputado Francisco Pulgar por presunta violación a menor

El Juzgado de Garantía de Talca programó para el lunes 24 de noviembre, a las 9.00 horas, la audiencia de preparación de juicio oral contra el desaforado diputado Francisco Pulgar. El parlamentario enfrenta cargos por violación y abuso sexual reiterado de una menor de 14 años, delitos por los cuales fue formalizado en febrero de este año.

Según publica La Tercera, Pulgar, actual candidato independiente al Senado por la Región del Maule, estuvo en prisión preventiva hasta junio, cuando el tribunal sustituyó la medida cautelar por arresto domiciliario total.

La investigación se inició tras una denuncia presentada en mayo de 2021 por una mujer ante la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Talca de la PDI. Los hechos denunciados habrían ocurrido en 2014, cuando la víctima era menor de edad. El 18 de junio de ese mismo año, la denunciante interpuso una querella contra el parlamentario.

El 23 de octubre de 2024, la Corte de Apelaciones de Talca declaró el desafuero de Pulgar en fallo unánime, al considerar que existían antecedentes suficientes para iniciar una causa judicial. La resolución fue confirmada por la Corte Suprema en diciembre, también de forma unánime.

En febrero de 2025, el tribunal acreditó preliminarmente la participación de Pulgar en los hechos imputados y ordenó su reclusión en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Cauquenes, al estimar que su libertad representaba un peligro para la sociedad y para la víctima. En junio, el tribunal acogió una solicitud de la defensa y modificó la medida cautelar a arresto domiciliario total.

FISCALÍA PIDE 12 AÑOS DE PRESIDIO

El fiscal regional del Maule, Julio Contardo, confirmó el pasado viernes el cierre de la investigación y la presentación de la acusación contra Pulgar.

La Fiscalía solicita una pena principal de 12 años de presidio mayor en su grado medio, además de las penas accesorias contempladas en el artículo 28 del Código Penal: “La inhabilitación perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena”.

DEFENSA Y DENUNCIAS DE MOTIVACIÓN POLÍTICA

Tres días después de la acusación, Pulgar reiteró su inocencia y sostuvo que la investigación penal tendría motivaciones políticas.

El parlamentario denunció “intervencionismo” en la carrera senatorial en la región, aludiendo a los cuestionamientos que la senadora Ximena Rincón hizo al Partido Socialista por su fallida candidatura.

Pulgar también mencionó la relación entre el fiscal nacional, Ángel Valencia, y el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, militante del PS.

PURANOTICIA