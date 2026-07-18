Fiesta de La Tirana inicia sus despedidas tras reunir a cerca de 500 mil peregrinos

El sonido de las bandas y el colorido de los bailes religiosos comienzan paulatinamente a abandonar el poblado de La Tirana. Tras varios días de procesiones, homenajes y expresiones de fe, la tradicional festividad dedicada a la Virgen del Carmen entró en su etapa final.

La celebración congregó este año a cerca de 500 mil peregrinos en la Región de Tarapacá, quienes llegaron desde distintos puntos del país para participar en una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias de Chile.

Durante las últimas jornadas, las sociedades de bailes religiosos comenzaron a realizar sus tradicionales despedidas antes de dejar el poblado. Las primeras en cumplir este rito fueron las 25 agrupaciones pertenecientes a la Asociación Norte de Bailes Religiosos San José de Arica, que también tuvieron la misión de inaugurar la festividad de este año.

En las próximas horas, las demás sociedades continuarán con sus despedidas. De esta manera, el pueblo irá recuperando gradualmente su tranquilidad después de haber recibido a miles de visitantes.

Como parte de las actividades finales se realizó una eucaristía dedicada especialmente a las comisiones de servicio que colaboraron en el desarrollo de la celebración.

La ceremonia fue presidida por el obispo de la Diócesis de Iquique, monseñor Isauro Covili Linfati, quien agradeció el compromiso de las personas que participaron en la atención, orientación y acompañamiento de los peregrinos.

Durante su homilía, el religioso invitó a fortalecer la oración y destacó que el verdadero servicio surge del encuentro con Dios, la humildad y el amor hacia los demás.

Posteriormente, cerca del mediodía de este sábado, las imágenes religiosas fueron trasladadas al interior del templo. A través de las tradicionales cintas sostenidas por los fieles, la imagen de la “Carmelita” regresó a su camarín, donde permanecerá hasta la próxima festividad, prevista para 2027.

Al concluir la ceremonia, monseñor Covili reflexionó sobre el sentido de este gesto y señaló que cada una de las cintas “al interior del templo nos une a todos y, si fueran más largas, podrían salir y abrazar a todos los pueblos de la tierra, a los pobres y a aquellos que no valen ni cuentan; a quienes, al igual que María, cantan al Dios que reconoce y mira”.

La Fiesta de La Tirana 2026 finalizará oficialmente este domingo con la eucaristía de Amor Fraterno con Adoración al Santísimo.

La ceremonia pondrá término al denominado tiempo de fiesta en el santuario y cerrará una nueva edición de esta histórica celebración en honor a la Virgen del Carmen.

PURANOTICIA