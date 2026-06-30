Familia de niño que falleció en encerrona en San Bernardo destacó el trabajo de Carabineros en reunión con el general Araya

La familia de Alejandro Águila, el niño de 12 años que perdió la vida luego de una encerrona ocurrida la semana pasada en la comuna de San Bernardo, visitó la Dirección General de Carabineros para reunirse con el general director de la institución, Marcelo Araya.

Durante el encuentro, los familiares expresaron su agradecimiento a la policía uniformada por el trabajo investigativo y operativo desarrollado, que permitió la detención de los responsables del homicidio del menor y su posterior puesta a disposición de la justicia.

"En medio de nuestro dolor, no hemos estado solos. Valoramos el trabajo profesional desarrollado para identificar y detener a los responsables del asesinato de Alejandro. Hubo esfuerzos incansables en cada carabinero que participó en la investigación y en la búsqueda de justicia, por lo que agradecemos el lado humano de cada uno de ustedes", dijo Fabio Águila, el padre del niño, quien le entregó al general Araya una foto enmarcada del menor.

Añadió que la presencia de efectivos de Carabineros "durante todo el recorrido y el funeral fue un gesto que jamás olvidaremos, pues nos hicieron sentir acompañados, protegidos y respaldados cuando nuestra familia apenas tenía fuerzas para enfrentar cada día. Su trabajo marcó una diferencia y siempre estaremos agradecidos por el respeto, la cercanía y la empatía en el trato a Alejandro y a nuestra familia”.

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