Extraditan desde Italia a prófugo por homicidio cometido en Renca en 2017

La OCN Interpol Santiago logró concretar la extradición desde Italia de un sujeto de 33 años, quien se encontraba prófugo de la justicia por un homicidio con arma de fuego, ocurrido en el mes de septiembre de 2017, en la comuna de Renca.

El hecho ocurrió en la Población Tucapel Jiménez de esa comuna, luego que el imputado amenazara de manera constante a la víctima a través de aplicaciones de mensajería instantánea, las cuales se concretaron el 22 de septiembre de 2017, día en que el sujeto, premunido de un arma de fuego, efectuó diversos disparos los que hirieron de gravedad a la víctima, quien falleció en el Hospital San Juan de Dios tras tres intervenciones quirúrgicas para intentar salvarle la vida.

El comisario Edgardo del Valle, jefe de la OCN Interpol Santiago señaló que “luego de cometer el crimen, el imputado salió del país probablemente por un paso no habilitado o con documentación falsa, lo que le permitió llegar a Europa, donde se mantuvo como prófugo durante casi 10 años. Esto hasta que una labor de cooperación internacional entre la policía italiana y la PDI, permitió ubicarlo en un recinto penitenciario de ese país”.

“De esta manera se inició el trabajo de la OCN Interpol Santiago en conjunto con su par en Roma, y gracias a la estrecha colaboración y trabajo coordinado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, la Unidad de Cooperación y Extradiciones, UCIEX y la OCN Interpol Chile, permitieron concretar la extradición para enfrentar a la justicia en nuestro país, la que se concretó bajo el resguardo de personal de la PDI” destacó el comisario Del Valle.

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