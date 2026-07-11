Extraditan desde Colombia a imputada por robo con homicidio en San Miguel

Detectives de Interpol y de la Brigada de Homicidios Sur concretaron la extradición activa de una ciudadana colombiana, de 28 años, imputada el delito de robo con homicidio ocurrido el 5 de febrero de 2023, en la comuna de San Miguel.

De acuerdo al proceso investigativo, la subinspectora Paula Salas, de la BH Sur, comentó que la acusada, junto a otra mujer, conocieron a la víctima, un hombre de 40 años, en una discoteque de Recoleta, desde donde en horas de la madrugada se dirigieron hasta el departamento de la víctima, ubicado en San Miguel.

La detective detalló que se estableció que las mujeres suministraron clonazepam en una bebida alcohólica del hombre, quien falleció posteriormente, mientras que las mujeres procedieron a sustraer tarjetas bancarias y especies de valor del domicilio.

El subcomisario Álex Varela, de la OCN Interpol Santiago, destacó el trabajo interinstitucional con el simil de Colombia en la ubicación de la imputada. Tras ser corroborada su identidad, Interpol Santiago publicó una notificación roja en contra de ella, siendo detenida en Medellín.

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