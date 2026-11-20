La ahora exsubsecretaria de Ciencia, Carolina Rossi, explicó las razones de su renuncia luego de meses de diferencias con la titular de la cartera, Ximena Lincolao, aunque no mencionó los temas de los despidos de su círculo más íntimo.

"Mi renuncia se debe a que tengo una visión técnica y estratégica de cómo se debe generar política pública en este ministerio muy distinta a la de la ministra", expresó Rossi a El Mercurio.

Asimismo, sostuvo que "nuestras visiones eran muy distintas y en muchas cosas no pudimos llegar a acuerdo, y eso lo respeto. Así que me pareció lo más sensato dar un paso al costado".

Junto con agradecer al Gobierno y al Presidente José Antonio Kast, Rossi indicó que "creo que la ministra y yo venimos de mundos muy distintos".

Finalmente, la exsubsecretaria dijo que tomó la decisión de renunciar "de forma voluntaria", pero que "venía pensándola hace semanas".

De hecho, su renuncia habría estado en conocimiento del Gobierno desde el miércoles y este jueves se hizo efectiva. Será reemplazada de manera subrogante por Carolina Calvo, asesora del segundo piso de La Moneda, que inicialmente fue enviada al ministerio como jefa de gabinete de Rossi.

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