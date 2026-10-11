Exministro Vidal proyecta a Michelle Bachelet como factor de unidad y descarta candidatura presidencial

La posibilidad de que Michelle Bachelet vuelva a disputar la Presidencia de la República abrió un debate en la oposición, pero para el exministro Francisco Vidal (PPD) la prioridad de la exmandataria debería ser otra: contribuir a reunir a los distintos sectores de la izquierda y la centroizquierda en un escenario político marcado por el Gobierno de José Antonio Kast.

En entrevista con La Tercera, el exsecretario de Estado abordó el regreso de Bachelet a la actividad política nacional tras su fallida candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas y aseguró que su trayectoria permite anticipar que continuará desempeñando un papel relevante.

Vidal sostuvo que resultaba difícil imaginar a la expresidenta alejada de la política después de haber estado dispuesta a asumir la conducción de un organismo internacional como la ONU.

“¿Alguien podría creer que, si regresaba a Chile, no iba a asumir un papel protagónico en la política?”, planteó.

El dirigente del PPD también recordó su participación en el reciente homenaje realizado a Bachelet en el Teatro Municipal de La Pintana, encuentro que, a su juicio, evidenció la capacidad de convocatoria que conserva la exmandataria.

Según explicó, uno de los aspectos más significativos fue el respaldo expresado por representantes de partidos con distintas trayectorias políticas, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista.

“Fue una verdadera inyección de ánimo para la izquierda y la centroizquierda. Allí demostró que sigue siendo un gran factor de unidad en nuestro sector”, afirmó.

Para Vidal, esa capacidad de reunir a sectores diversos constituye una de las principales fortalezas políticas de Bachelet en el actual escenario opositor.

UNA EVENTUAL CANDIDATURA PRESIDENCIAL

El exministro reconoció que le sorprendieron las recientes declaraciones de Bachelet, quien durante una entrevista con el canal TVU de la Universidad de Concepción dejó abierta la posibilidad de competir por tercera vez por la Presidencia.

“Sí, me sorprendió”, admitió Vidal, recordando que la exmandataria se tomó algunos segundos antes de responder afirmativamente a la consulta.

Sin embargo, consideró que sería un error transformar esa declaración en el inicio de una discusión electoral anticipada.

A su juicio, cuando el Gobierno de José Antonio Kast lleva apenas siete meses, la oposición debería concentrarse en reconstruir su capacidad de convocatoria y generar acuerdos políticos.

“Pensar hoy en candidaturas es no saber de historia ni de política”, sostuvo.

Vidal también coincidió con las advertencias de Carolina Tohá respecto de evitar que la agenda opositora se concentre prematuramente en las próximas elecciones presidenciales.

En ese contexto, destacó que actualmente existen numerosos liderazgos en los distintos partidos de oposición, por lo que insistió en que la figura de Bachelet debe entenderse como un elemento de articulación y no necesariamente como una competidora.

“Los liderazgos no los definen los comités centrales de los partidos, los define la ciudadanía. Tampoco los carnets de identidad”, expresó.

Respecto de los cuestionamientos relacionados con la edad de la expresidenta, quien cumplió 75 años, el exministro recordó ejemplos históricos de dirigentes que mantuvieron una actividad política relevante a edades similares.

También mencionó los casos de Salvador Allende y del propio José Antonio Kast para cuestionar la idea de que una tercera candidatura presidencial deba descartarse únicamente por tratarse de un nuevo intento electoral.

RESPUESTA A KAST Y DEFENSA DEL LEGADO DE BACHELET

Otro de los temas abordados por Vidal fueron las críticas del Presidente Kast a los gobiernos de Michelle Bachelet y su emplazamiento a que la exmandataria responda por las consecuencias de las políticas implementadas durante sus administraciones.

El exministro consideró que esas declaraciones abren un debate que la oposición debería estar dispuesta a enfrentar.

“Ese fue un nuevo error de Kast, porque abre un debate interesantísimo”, afirmó.

Como parte de su defensa, destacó la gratuidad en la educación superior y la legislación sobre interrupción del embarazo en tres causales, dos de las principales reformas impulsadas durante el segundo mandato de Bachelet.

También defendió la reforma tributaria de 2014, señalando que, aunque no alcanzó la recaudación originalmente prevista, permitió aumentar los ingresos fiscales.

En materia de crecimiento económico, Vidal comparó los resultados de distintas administraciones y planteó que las evaluaciones deben considerar los contextos en que gobernó cada presidente.

Asimismo, abordó la decisión del Gobierno de Kast de no respaldar la candidatura de Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas.

Aunque descartó que la expresidenta haya regresado al país motivada principalmente por un ánimo de revancha, reconoció que su falta de apoyo generó cuestionamientos.

En esa línea, sostuvo que no sería conveniente insistir en ese episodio como eje de la discusión política, y valoró que Kast optara por no respaldar a otro candidato.

Finalmente, Vidal afirmó que el retorno de Bachelet puede contribuir a fortalecer a la oposición después de su derrota electoral.

“La tarea nuestra es recuperar la mayoría y particularmente la mayoría popular”, señaló.

De esta manera, el exministro proyectó a la expresidenta como una figura relevante para la reorganización de la izquierda y la centroizquierda, aunque insistió en que cualquier definición sobre una eventual candidatura presidencial deberá abordarse más adelante.

PURANOTICIA