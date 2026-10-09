Exministras de la Mujer y senadoras piden al Gobierno buscar una solución conjunta para no cerrar Prodemu

Las exministras de la Mujer, Claudia Pascual, Antonia Orellana, Carmen Andrade y Laura Albornoz, junto a las senadoras Paulina Vodanovic, Yasna Provoste y Beatriz Sánchez, llamaron al Gobierno a evitar el cierre de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu) fijado en el proyecto de Presupuesto 2027.

Orellana, secretaria de Estado durante el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, dijo que "estamos disponibles para apoyarla (a la actual titular, Judith Marín) en buscar alternativas que sabemos que existen".

Recordó que "la propia Contraloría en dos dictámenes este año, ha reconocido tanto la función pública que cumple Prodemu, como también la validez de sus contratos colectivos".

En tanto, Pascual -actual senadora del PC- llamó a la ministra Judith Marín a "buscar una alternativa distinta al cierre de Prodemu", junto con pedir que forme una mesa de trabajo que evite la medida.

"Tenemos que esperar una respuesta de ella por cierto, yo no me puedo adelantar en ese trabajo. Pero propuestas alternativas hay", recalcó.

Por su parte, la senadora Sánchez solicitó a la ministra que "nos sentemos en una mesa a trabajar, porque no puede ser que por una cifra que no da, la alterativa sea cerrar un programa".

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