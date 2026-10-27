Exigen responsabilidades y medidas de compensación en sesión especial en el Senado por pérdidas en fondos de pensiones

Este martes se llevó a cabo una sesión especial en el Senado donde se abordó las pérdidas en los fondos de pensiones asociadas a contratos de derivados de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

La sesión comenzó con las exposiciones del ministro del Trabajo, Tomás Rau; del Superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez; al presidente de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones de Chile, León Fernández; y al presidente del Consejo Consultivo Previsional, Pedro Pizarro.

“Con el esfuerzo de toda una vida de las y los chilenos no se especula”, acá hay “daños a la fe pública”, estas fueron parte de las declaraciones hechas durante la instancia.

EXPOSICIONES

Desde el Ministerio del Trabajo reafirmaron el “principio fundamental: los ahorros previsionales pertenecen a las y los trabajadores y cautelarlos es una respuesta esencial”. El ministro Tomás Rau señaló que “compartimos la preocupación de las pérdidas de los últimos meses” y explicó las distribuciones de funciones entre la superintendencia y su cartera.

Enfatizó en las acciones que se han tomado en orden a las medidas regulatorias adoptadas por la superintendencia para reducir la exposición de los fondos a los riesgos asociados a instrumentos derivados incluyendo contratos Swap; oficios desde el Ministerio a la superintendencia solicitando antecedentes sobre pérdidas, medidas dictadas y aquellas en evaluación para resguardar ahorros; además, indicó que la superintendencia ha iniciado procedimientos sancionatorios contra las 7 AFP que operan en el país, para determinar si existen incumplimientos.

Luego, el Superintendente de Pensiones detalló que “la pérdida se produce básicamente por la evolución de la tasa de interés en marzo de 2026 (…) comienzan a aumentar, con el consiguiente daño a los fondos previsionales y la guinda de la torta se produce cuando la reserva federal de EE.UU. aumenta su tasa de política monetaria en 50 puntos base”.

Con todo, transparentó que “hace tiempo la Superintendencia venía manifestando preocupación por aumento de las exposiciones en derivados”. Es “importante distinguir pérdidas propias de los riesgos del mercado financieros de aquellos que puedan ser consecuencia de actuaciones negligentes o contrarias a la legislación. Esto debe esclarecer la Superintendencia de Pensiones”, agregó.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, León Fernández, declaró que “entendemos la inquietud” y que “como asociación gremial tenemos la obligación de explicar”, insistiendo en que se están revirtiendo las pérdidas.

DEBATE

Sin embargo, las exposiciones y argumentos no fueron suficientes para la mayoría de las y los senadores.

Transversamente indicaron que no se puede aceptar que “cuando hay pérdidas los únicos que paguen sean los trabajadores”.

Algunas voces aludieron a “falta de responsabilidad”, exigiendo que “las AFP respondan con claridad”. “Se necesita una explicación pública, transparencia, más allá de los cambios de las tasas internacionales”. “No me quedo conforme con la explicación que están dando aquí”.

Indicaron que existe una fuerte contradicción, “vemos como cae el fondo E y D, con pérdidas para los cotizantes, pero por otro lado vemos como las AFP tienen ganancias, durante el mismo año… algo no cuadra”. “Acá hay un tema moral y ético, no es financiero… no entienden el daño que se ha causado al país”, reclamaron.

Instaron a buscar mecanismos de compensación, de respuestas urgentes, principalmente, para quienes están ad-portas de jubilar y surgieron consultas al Ejecutivo respecto a qué medidas se adoptarán para una mayor regulación de la industria.

En tanto, el senador Pedro Araya adelantó que se están analizando antecedentes para una querella formal contras las AFP y la revisión de incentivos económicos de sus ejecutivos.

Desde el PS solicitaron urgencia para la moción que propone sancionar la administración temeraria de los fondos de pensiones; mientras que la presidenta del Senado, Paulina Núñez solicitó al Ejecutivo que se comprometa a presentar, dentro de 30 días y con el respaldo técnico de la Superintendencia, un informe sobre las causas de los resultados y sus efectos en las pensiones; riesgos que persisten; y las medidas necesarias para abordarlas con responsabilidad y plazos.

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