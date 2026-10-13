Solicitan evacuar campamento Ribera del Río en Talagante por desborde del río Mapocho

El desborde del río Mapocho obligó al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a activar este jueves la alerta SAE para solicitar la evacuación del campamento Ribera del Río, en la comuna de Talagante, ante el riesgo generado por las intensas lluvias en la Región Metropolitana.

La emergencia se produjo luego de que el caudal del río aumentara considerablemente debido a las precipitaciones registradas durante las últimas horas, lo que motivó el llamado a los habitantes del sector a abandonar el lugar.

“Por desborde del río Mapocho, Senapred solicita evacuar campamento Ribera del Río en la comuna de Talagante, región Metropolitana. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, Senapred activó mensajería SAE”, comunicó el organismo público.

Asimismo, enfatizó que las personas deben “mantener la calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta”.

“Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades”, concluye el llamado.

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