Establecen zonas de seguridad en tres comunas de la región Metropolitana por riesgo de aluviones e inundaciones

El Gobierno definió tres perímetros de seguridad en la región Metropolitana por el sistema frontal que se espera esta semana en la zona centro sur del país, concentrado principalmente en el día martes 20 de octubre.

Luego de una mesa técnica en Senapred, el ministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, confirmó que "vamos a tener un fenómeno de condiciones altamente inestables, de alta intensidad en determinados días y concentrado en ciertas horas, especialmente el día martes 20".

Añadió que el evento climático, que se espera entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos, ocasionará chubascos, tormentas eléctricas, vientos, granizos, nieve, "y en algunas regiones una probabilidad en evaluación de trombas marinas y tornados".

"Se trata de una condición compleja, donde es nuestra obligación tomar todas las providencias y precauciones para proteger a las personas, sus viviendas y el funcionamiento de las ciudades", agregó el biministro.

Luego, Alvarado anunció que "como conclusión de esta mesa de trabajo, hemos tomado la decisión de definir en la región Metropolitana tres perímetros de seguridad".

El primero en la comuna de Las Condes, especialmente "en la zona de influencia del último aluvión, porque las posibilidades de remoción en masa son altas", afirmó el biministro.

En segundo lugar, un perímetro de seguridad en la comuna de Puente Alto, enfocado en la zona de los campamentos Valle Hermoso y El Sueño de Todos.

Y un tercer perímetro en la comuna de Talagante, especialmente en el campamento Ribera del Río, "donde aproximadamente 100 viviendas tienen una alta probabilidad de inundación". La zona ya ha sido evacuada durante las últimas precipitaciones por desborde del Mapocho.

"Todas estas áreas de protección o perímetros de seguridad se fundamentan en informes técnicos que hemos tenido a la vista de Sernageomin, y también los informes de la Dirección Meteorología", recalcó Alvarado.

En estas áreas de seguridad, las autoridades pueden restringir el acceso o circulación de personas y vehículos, medidas que sirven para proteger a la población y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia o de las policías.

INTENSAS PRECIPITACIONES

Por su parte, Cristóbal Torres, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), señaló que "estamos esperando el ingreso de un sistema frontal que viene acompañado de un río atmosférico en nivel moderado y también de inestabilidad atmosférica".

"Este sistema frontal va a dejar precipitaciones entre Coquimbo y Los Lagos. Se espera que las precipitaciones comiencen durante la jornada del día lunes y se mantengan hasta el jueves 22 de octubre", anunció.

Según Torres, el evento es muy parecido al del martes 13 pasado, cuando cayó gran cantidad de lluvia en un corto periodo de tiempo. Para la tarde y noche del martes se esperan entre 25 y 35 milímetros en la Región Metropolitana.

PURANOTICIA