"Es la etapa del crecimiento": ministro Quiroz confía en el avance de la megarreforma y defiende su constitucionalidad

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió este martes a la discusión de la megarreforma en la Cámara de Diputadas y Diputados, manifestando su confianza en que el proyecto sea aprobado y destacando la urgencia de avanzar en medidas orientadas a impulsar el crecimiento económico.

Desde el Congreso, el secretario de Estado expresó su expectativa de que la votación permita continuar con la tramitación de la iniciativa.

"Ojalá que sea una jornada positiva, donde aprobemos en la Cámara y vamos a pasar a la etapa siguiente. Es la etapa del crecimiento", manifestó.

El ministro explicó que, de aprobarse la iniciativa, se abrirá una nueva fase con medidas destinadas a incentivar la economía, facilitar el acceso a la vivienda y entregar beneficios tributarios, entre otras materias.

"Es la etapa en que se pueden vender las viviendas nuevas por 12 meses sin IVA, la etapa en que los adultos mayores puedan estar eximidos de las contribuciones, la etapa en que haya seguridades para poder invertir, que lleguen los capitales a Chile. La etapa en que la agricultura se levante y pueda recuperarse rápidamente".

Consultado por la decisión del Partido de la Gente (PDG) de rechazar cuatro normas del proyecto, Quiroz sostuvo que el diálogo con la colectividad continúa y destacó que existen coincidencias en otros puntos de la reforma.

"Entendemos que es una decisión que repensaron en esa materia, pero entendemos también que tenemos apoyo en muchas otras áreas con ellos".

En relación con el anuncio de parlamentarios de oposición de recurrir al Tribunal Constitucional, el titular de Hacienda afirmó que se trata de una facultad legítima, aunque defendió la constitucionalidad del proyecto.

"Los parlamentarios que están presentando recursos están ejerciendo su derecho a hacerlo. Nosotros tenemos nuestra propia opinión, pensamos que las normas que estamos aprobando en el Congreso, con las mayorías que corresponden, son normas perfectamente coherentes y consistentes con nuestro orden constitucional".

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