"Es cierto": Ministro Rabat confirmó que firmó decretos para rebajar condenas a internos de Punta Peuco

En medio de la polémica por la rebaja de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó que también firmó decretos que favorecieron a internos del expenal de Punta Peuco.

Se trata de dos sentenciados: uno por secuestro calificado y el otro por tortura.

En conversación con Conexión T13, la autoridad fue consultado por la veracidad de la información, señalando que “es cierto”.

Agregó que, “de la misma manera se dieron estos beneficios en los últimos 20 años en gobiernos de distintos signos políticos porque se aplica la ley y hay casos en cada uno de los gobiernos”.

El secretario de Estado indicó que “si mi memoria no falla, creo que solamente en el gobierno de (Gabriel) Boric se rechazaron absolutamente todos y fueron luego revertidas esas situaciones por sentencia de la Corte Suprema, en al menos cuatro casos”.

Finalmente, declaró que “pero en los demás gobiernos, en los últimos 20 años, se otorgaron beneficios a militares porque así lo establece la ley. Se utilizó el mismo criterio. Y por favor, esto es muy claro y dice sentencia constitucional: estas son cuestiones que no benefician o que no pueden analizarse o excluirse a grupos de personas”.

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