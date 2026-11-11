Entrega de decretos: Ministro Rabat confirmó que 17 no contaban con sentencia de la Corte Suprema

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, dio detalles sobre los decretos de rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, que fueron entregados a la comisión de Constitución del Senado.

El secretario de Estado mencionó que se trató de una primera entrega "de 309 decretos, respecto de los cuales se otorgó una rebaja de condenas a personas sancionadas por haber cometido delitos sexuales en contra de menores a partir del año 2022".

Asimismo, explicó que del total, "solamente un 5%, es decir, 17, corresponde a decretos escritos por mi persona sin un fallo de la Corte Suprema, que es lo que se ha estado discutiendo estos días".

El titular de Justicia señaló que las más de 50 solicitudes de información que ha recibido la cartera serán contestadas "todas ellas de manera completa. Hoy hicimos una primera entrega de estos decretos, puesto que estaban relacionados con el proyecto de ley que estaba en tabla hoy".

Tras la entrega de los decretos a la Comisión de Constitución del Senado, el secretario de la instancia, Ignacio Vásquez, informó que las carpetas quedaron bajo reserva y en custodia.

“Como su propio epígrafe señala, se trata de un documento reservado, es decir, está amparado por las leyes en cuanto a la imposibilidad de hacerlo público”, dijo.

Y recalcó que "este documento no lo podemos copiar y debe quedar en custodia en Secretaría”.

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