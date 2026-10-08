Encuesta Paz Ciudadana: 33,1% de los hogares de las grandes ciudades declaró haber sido víctima de un robo en los últimos seis meses

Fundación Paz Ciudadana presentó los resultados del Índice Paz Ciudadana 2026, estudio realizado ininterrumpidamente desde el año 2000 que mide la victimización de los hogares, el temor al delito de la ciudadanía y la evaluación de las principales autoridades e instituciones vinculadas a la seguridad pública.

La medición muestra que el 33,1% de los hogares de las grandes ciudades del país declara haber sido víctima de un robo o intento de robo en los últimos seis meses. El resultado se mantiene bajo el promedio histórico del estudio y de los niveles previos a la pandemia. En 2019, este indicador alcanzó un 40,6%.

Por su parte, la proporción de personas con alto temor disminuyó de 24,3% en 2025 a 20,9% en 2026, una reducción estadísticamente significativa de 3,4 puntos porcentuales. Esta es la tercera disminución consecutiva desde el máximo de 30,5% registrado en 2023.

“La disminución sostenida del temor es un resultado positivo. Al mismo tiempo, la victimización por robos continúa afectando a uno de cada tres hogares y la inseguridad sigue afectando el comportamiento cotidiano de los chilenos. El desafío es consolidar esta evolución y para lograrlo debemos avanzar en una prevención focalizada del delito y la inseguridad, junto con una respuesta efectiva para cuando ocurre un delito”, señaló Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana.

GRAN SANTIAGO

La victimización alcanza al 37,6% de los hogares del Gran Santiago y al 25,7% de los hogares de otras grandes ciudades del país. Estos resultados muestran la importancia de complementar los indicadores generales con una mirada territorial que permita orientar las intervenciones según los problemas de cada zona.

En materia de percepción de inseguridad, el Gran Santiago registra un 23,2% de personas con alto temor, mientras que en otras grandes ciudades se registra un 16,9%.

TEMOR AL DELITO SIGUE PRESENTE

La disminución del alto temor, no obstante, convive con una fuerte incidencia de la inseguridad en los compartimientos de las personas en situaciones específicas. El 63,5% de los encuestados siente temor siempre o casi siempre de ser víctima de un delito al volver a su casa al anochecer. El 54,0% lo experimenta al salir a trabajar y el 53,4%, al caminar solo o sola por su barrio.

Además, se observa una percepción menos negativa sobre la evolución de la delincuencia respecto a años anteriores. La proporción de personas que considera que los delitos aumentaron en su comuna durante los últimos doce meses pasa de 56,9% en 2025 a 46,6% en 2026. Asimismo, quienes creen que los delitos aumentarán durante los próximos doce meses disminuye de 47,2% en 2025 a 40,5% en 2026.

Pese a la disminución del alto temor, las personas siguen adoptando medidas para evitar ser víctimas de delitos. Entre ellas destacan dejar de acudir a ciertos lugares, evitar salir a determinadas horas y no utilizar artículos de valor en público. La persistencia de estas conductas muestra que la preocupación por la seguridad continúa condicionando las actividades cotidianas.

El índice de temor combina siete preguntas sobre la percepción de la delincuencia y el temor a ser víctima de un delito en situaciones cotidianas. Sus componentes pueden evolucionar de manera diferente.

AUMENTA CONFIANZA EN POLICÍAS

En tanto, el 62,4% de las personas en las grandes ciudades del país declara tener bastante o mucha confianza en la Policía de Investigaciones y el 55,7%, en Carabineros de Chile. Ambos resultados presentan aumentos estadísticamente significativos respecto de 2025, cuando se exhibieron cifras de 58,0% y 50,9%, respectivamente.

Referido a cómo evalúan las personas el desempeño de ciertas autoridades y/o instituciones en su términos de contribución a la seguridad pública, con notas de 1 a 7, la Policía de Investigaciones obtiene un promedio de 4,7; Carabineros, de 4,5; y los alcaldes de las comunas consultadas, de 4,3. Las demás instituciones evaluadas registran notas promedio inferiores a 4,0.

PURANOTICIA