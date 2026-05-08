Encuesta Ipsos revela dramática realidad: 87% de los chilenos ha cambiado sus hábitos por temor a la delincuencia

Este viernes se dio a conocer el informe «Claves Ipsos», que encuestó a 1.000 personas sobre sus opiniones y comportamientos en torno a temas de interés para el país.

En esta edición, el estudio fue desarrollado en conjunto con Fundación Paz Ciudadana, abordando las opiniones ciudadanas sobre la seguridad pública en el país, sus consecuencias en los estilos de vida de la población y la violencia en los colegios.

Respecto de las prioridades para el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, los tres temas que se instalan como prioridad son delincuencia (63%), inflación (41%) y salud (31%). En un segundo grupo de temas prioritarios las personas consultadas indican la educación (28%), desempleo (26%) y crecimiento económico (24%).

INSEGURIDAD

Respecto de hace un año, el informe de Ipsos revela que la seguridad pública se mantiene estable, no obstante la inflación aumenta en 20 puntos (pasando de 21% a 41%). Por su parte, el ítem de migración retrocede 17 puntos (de 33% a 16%).

De igual forma, el estudio da cuenta que 67% de los encuestados considera que los problemas de seguridad pública en el país han aumentado en los últimos 12 meses. Aunque esta opinión es mayoritaria, ha ido a la baja en los últimos dos años pasando de 82% en marzo 2024 a 76% en abril 2025, y en esta oportunidad a 67%.

Respecto de los principales problemas de seguridad en el país, 53% indica a los asaltos, robos, portonazos y delincuencia urbana. Mientras que 21% señala a la inseguridad por consumo de drogas, alcohol o personas durmiendo en las calles. En tanto, un 14% de las personas consultadas para este estudio mencionó al narcotráfico.

Y sobre el origen de los problemas de inseguridad en el país, 57% indica a las bandas criminales organizadas, 44% al narcotráfico, 35% a la incapacidad de los Tribunales de Justicia y 28% a la migración. Sobre esto último, el 2025 era indicado como la segunda causa, bajando al cuarto lugar en esta medición con 19 puntos menos.

CAMBIOS DE HÁBITO

En general, las personas encuestadas por Ipsos dicen sentirse altamente inseguras caminando de noche hacia sus casas (82%), en el transporte público (72%), en desplazamientos hacia su actividad (71%) o lugares de actividad social como bares, discotecas o conciertos (69%). Y son las mujeres las que se sienten más inseguras, lo que ha aumentado significativamente desde el año 2020 a la fecha.

Uno de los datos más relevantes del estudio dice que 87% ha modificado alguna conducta para cuidar su seguridad. Entre las principales estrategias se indican dejar de hacer cosas solo/a (46%), incrementar uso de aplicaciones de transporte para usar menos el transporte público (29%) y dejar de usar ropa provocativa o insinuante (23%). Las principales diferencias son por género, donde 53% de las mujeres indica que haber dejado de hacer cosas sola, cifra que sólo es de 38% entre hombres.

VIOLENCIA EN COLEGIOS

En materia de violencia en establecimientos, 47% de las personas consultadas que tienen hijos indican que estuvieron expuestos en sus establecimientos escolares a situaciones críticas de violencia, siendo 35% las amenazas de tiroteo y/o bomba, 5% ataques con armas u objetos cortopunzantes en el colegio y en 5% en ambos casos.

Respecto de los principales problemas de convivencia en los colegios del país, se identifican dos como los más relevantes: bullying o acoso escolar y cyberbullying con 62% y violencia física entre estudiantes con 48%. Con menores menciones se instalan la venta y consumo de drogas en establecimientos escolares (33%), maltrato de estudiantes a profesores (32%) y las amenazas de atentados y/o tiroteos (31%).

Respecto de las amenazas de ataques en establecimientos educacionales del país, son observadas como imitación de contenido violento en redes sociales (51%), desafío a la autoridad o las reglas del establecimiento (43%) y como táctica para perder clases (37%). Por su parte, sólo un 28% le atribuye intención de daño real.

El origen de estas amenazas se piensa que está principalmente en la falta de límites en la educación de los hogares (20%), en problemas de salud mental y/o no acompañamiento profesional (18%) y en la poca conciencia del impacto de una amenaza en el ambiente escolar y la salud mental (15%).

De igual manera, un 63% de los encuestados considera que Chile no está avanzando en el camino correcto para mejorar la convivencia en los colegios del país, mientras que sólo 22% cree que sí se está en el camino correcto.

Las tres medidas o estrategias que se consideran como más efectivas para reducir los actuales niveles de violencia en los colegios son el mayor apoyo psicológico y de salud mental para niños, niñas y adolescentes (54%), las medidas de control como revisión de mochilas e instalación de pórticos en la entrada de establecimientos (48%) y la participación de padres, madres y apoderados en programas preventivos (43%).

De esta manera, se aprecia que existe una diferencia generacional sobre cómo abordar el problema de la seguridad en los colegios, donde los programas de salud mental generan mayor apoyo en personas jóvenes (69%), mientras que las personas mayores de 50 años optan más por las medidas de control (55%).

PURANOTICIA