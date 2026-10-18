Encuesta Descifra: Ministro Quiroz paga costo de recortes y cae evaluación del gabinete de Kast

La evaluación de varios ministros del gobierno del Presidente José Antonio Kast muestra señales de deterioro, con caídas en la percepción de sus capacidades y un aumento de las opiniones negativas.

Así lo refleja la séptima edición del estudio Descifra-Gabinete, publicado por La Tercera, que mide mensualmente la presencia mediática de los 25 secretarios de Estado y la percepción ciudadana sobre sus capacidades para ejercer el cargo.

Uno de los resultados más desfavorables corresponde al biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, quien obtuvo un 35% de evaluación positiva, ocho puntos menos que en agosto.

Con este resultado, completa cinco mediciones consecutivas a la baja, pese a mantener el mayor control de agenda entre los ministros, con un 62,6%.

Otro de los integrantes del gabinete que enfrenta un balance adverso es el canciller Francisco Pérez Mackenna, quien aparece por primera vez en el estudio.

Aunque figura entre los cinco ministros con mayor presencia en medios de comunicación y redes sociales, solo un 31% de los encuestados considera que tiene las capacidades necesarias para ejercer el cargo, frente a un 56% que opina lo contrario.

En el caso del ministro de Vivienda, Iván Poduje, la evaluación negativa llegó al 42%, mientras que un 50% considera que cuenta con las capacidades para dirigir su cartera. El estudio también registra un retroceso de ocho puntos en esta última percepción desde junio.

El sondeo vincula el escenario del titular de Vivienda con factores como el ajuste presupuestario de su cartera, las controversias asociadas a su estilo confrontacional y las expectativas por acelerar la reconstrucción y la construcción de viviendas.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, mantuvo una evaluación positiva de 42%, igual a la medición anterior. Sin embargo, un 49% evalúa negativamente su desempeño. Además, el control de los temas vinculados a su gestión cayó de 50,8% a 41,6% en el último período medido.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, continúa siendo identificado como la figura de mayor poder dentro del gabinete y encabeza la presencia mediática, con más de 1,8 millones de menciones durante el último mes. No obstante, el estudio lo sitúa entre los secretarios de Estado con peor evaluación.

Su desempeño ha estado marcado por la discusión sobre el alza de la parafina, las críticas al recorte del programa “Yo elijo mi PC” y los cuestionamientos de la oposición por eventuales incumplimientos de compromisos de campaña en materia de beneficios sociales.

El director ejecutivo de Descifra, Camilo Feres, planteó que la percepción sobre la gestión económica está estrechamente vinculada con la evaluación del ministro de Hacienda, en un escenario marcado por el bajo crecimiento y el desempleo.

PURANOTICIA