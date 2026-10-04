Encuesta Criteria: Desaprobación del Presidente Kast alcanza el 60%

En la última encuesta Criteria, la desaprobación del Presidente José Antonio Kast alcanzó un 60%, dos puntos porcentuales más que la medición pasada, mientras que su aprobación bajo un punto, llegando al 30%.

La medición también abordó la percepción de las personas sobre la situación económica del país, el 8% la ve mejor que hace seis meses y un 62% la ve peor (+13 puntos respecto de agosto).

En cuanto a laas expectativas a futuro, un 23% espera que el país mejore en los próximos seis meses y un 49% (+6 puntos) cree que empeorará.

Además, se mantiene la incredulidad en los planes sectoriales. En crecimiento económico un 45% cree que el gobierno improvisa y sólo un 21% ve un plan claro, mientras que en generación de empleo el 45% percibe improvisación y un 21% ve un plan claro.

El clima emocional frente a 2026 se deteriora. El sondeo señala que la esperanza cae a 29% (-7 puntos) y la tristeza aumenta a 23% (+6).

ESCUDO DE LAS AMÉRICAS

El conocimiento de las personas sobre la adhesión de Chile al Escudo de las Américas subió a 75% (vs. 67% la semana previa). Entre quienes están al tanto de la iniciativa, el respaldo baja a 31% (-6 puntos respecto de la semana anterior) y el rechazo sube a 47% (+5 puntos).

La encuesta también señala que un 41% está de acuerdo con la carta de los expresidentes Bachelet y Boric pidiendo reconsiderar esta adhesión, frente a un 31% en desacuerdo.

PURANOTICIA