Encuesta Criteria: 59% evalúa negativamente estallido social y 41% lo considera positivo

A siete años del 18 de octubre de 2019, la encuesta Criteria volvió a consultar por la percepción ciudadana sobre el estallido social, con resultados que muestran que la mayoría mantiene una evaluación negativa del proceso, aunque la valoración positiva registró un repunte por primera vez desde 2020.

El sondeo también midió la opinión sobre el Presidente José Antonio Kast. El Mandatario obtuvo un 28% de aprobación, un punto porcentual más que en la medición anterior, mientras que su desaprobación retrocedió cuatro puntos y se ubicó en 60%. Otro 12% señaló que no sabe cómo evaluar su gestión.

En cuanto a las interpretaciones sobre el estallido, un 59% de los consultados sostuvo que fue más bien negativo para el país, frente a un 41% que lo consideró más bien positivo. Este último grupo aumentó por primera vez desde 2020, de acuerdo con los resultados difundidos por Criteria.

La encuesta también indagó en cómo se relaciona el proceso de octubre de 2019 con los episodios de violencia. Un 44% de los participantes atribuyó estos hechos a la expresión de un grupo minoritario, mientras que un 39% los vinculó con un aumento de la delincuencia en el país.

En otro de los temas consultados, la medición abordó los anuncios de rebajas en las tarifas de Autopista Central y en los precios de la electricidad para el próximo año.

Un 71% afirmó haber escuchado o leído sobre la reducción de las tarifas de la autopista y un 69% manifestó estar de acuerdo con la medida. Entre quienes utilizan autopistas, un 42% señaló que el recorte tendría algún o mucho impacto positivo en su presupuesto mensual.

La medición se conoce en una semana marcada por el séptimo aniversario del estallido social y muestra, en paralelo, un leve aumento en la aprobación presidencial y una caída de la desaprobación respecto del sondeo previo.

PURANOTICIA