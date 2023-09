Encuesta Black & White: 55% cuestiona manifestación en apoyo al Presidente Boric

Este viernes se dieron a conocer los resultados de la encuesta Black & White, donde se abordaron la labor que está realizando el Consejo Constitucional, además de otros temas de contingencia como la manifestación en favor del Presidente Gabriel Boric y los dichos de Sebastián Piñera sobre el estallido social del 18-O.



El sitio Emol entregó el detalle del sondeo el cual revela una sensación mayoritaria de disconformidad con el trabajo que ha realizado el órgano redactor de la nueva propuesta de Carta Magna, lo que se refleja en un amplio rechazo de cara al plebiscito de diciembre.



El estudio fue realizado el 27 de septiembre a personas mayores de 18 años, residentes en todo el país, a través de la aplicación de encuestas online. En total, se realizaron 1.149 encuestas, con un error muestral del 2,9% para un 95% de confianza. Los resultados se ponderaron en distintos porcentajes según estrato socioeconómico, zona, edad y sexo.



Sobre el proceso constitucional y al papel que debiera tener el Gobierno, el 59% de los consultados estima que el Ejecutivo sólo debe limitarse a entregar información, 22% que debería dar su opinión sobre los acuerdos según crea pertinente, y un 19% considera que el Gobierno no debería dar su punto de vista ni informar.



En ese sentido, un 66% cree que el Gobierno no debería tomar una postura sobre la propuesta de Constitución, un 24% cree que sí y 10% dice no estar seguro.



Asimismo, un 43% declara que no está nada satisfecho con la labor del actual Consejo, 31% dice estar poco satisfecho, 18% bastante satisfecho y 8% muy satisfecho.



En cuanto a su desenlace, 42% prefiere que se rechace el texto y no haya otro proceso, 31% que se rechace y comience otro proceso, y 27% opta por que se apruebe el texto.



Además, 69% votaría en contra en el Plebiscito, lo que supone una disminución de un punto en relación al sondeo anterior, y 31% aprobaría la propuesta, lo que refleja un alza de un punto.



Sobre la marcha a favor de Boric, la encuesta indica que el 55% considera que es cuestionable la manifestación organizada, ya que "esta convocatoria es diferente porque se trata del presidente gobernante".



En contraparte, un 45% estima que "esta convocatoria es como cualquier otra y no debiera ser cuestionada".



Además, el 57% desaprueba la forma en que el mandatario está conduciendo el país, cifra que se mantiene igual en relación al sondeo previo, mientras que un 25% lo respalda, cinco puntos porcentuales menor. En tanto, 17% no aprueba ni desaprueba si gestión.



Finalmente sobre los dichos del expresidente Piñera de que durante el estallido social del 18 de octubre del 2019 enfrentó un "golpe no tradicional" y que "buscaba debilitar las bases de la democracia", el 49% señaló estar de acuerdo, 43% se mostró en desacuerdo y 8% no sabe.



Paola Assael, de Black & White, señaló que "sigue ampliamente derrotada la opción a favor del nuevo texto, y no se ve muy auspiciosa, a pesar que son más los que quieren un nuevo texto. La gran mayoría declara no estar satisfecha con el desarrollo actual de la Convención, y la mayoría relativa piensa que la Convención no ha intentado buscar acuerdos".



"El rechazo es inminente, a no ser que se logre un gran acuerdo nacional que suscriban todos los sectores", complementó.

