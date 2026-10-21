Encuentran cuerpo de un joven en la ribera del río Mapocho: habría salido eyectado tras sufrir accidente en la Costanera Norte

Durante la mañana de este miércoles, un joven fue hallado muerto en la ribera del río Mapocho, a la altura de la comuna de Renca, en la región Metropolitana.

Esto se produjo horas después de que un automóvil fuera encontrado accidentado en una salida de la autopista Costanera Norte.

El vehículo estaba sin ocupantes y la principal hipótesis apunta a que el conductor habría salido eyectado tras impactar contra barreras de contención, cayendo al río y siendo arrastrado por la corriente.

Con el pasar de los minutos, la familia confirmó que la persona hallada sin vida se trata de Nicolás Leiva, de 25 años.

El padre del fallecido, Óscar Leiva, señaló tras conocer la confirmación entregada por Carabineros que “ya no lo estamos buscando, porque está ahí, en el río. Está muerto”.

Relató que personal de la autopista le informó que "venía a demasiada velocidad y se fue contra los New Jersey. Ahí voló por los aires, el auto hizo una especie de trompo y él salió eyectado por la ventana y cayó al río”.

Leiva explicó que su hijo “no había sido encontrado en un primer momento, porque estaba oscuro y las condiciones del amanecer dificultaban que se pudiera ver”.

Finalmente, también confirmó que Nicolás se encontraba solo al momento del accidente.

(Imagen referencial)

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