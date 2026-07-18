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Encuentran cuerpo con heridas provocadas por disparos en sector de Las Vizcachas en Puente Alto

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La investigación deberá determinar si el ataque ocurrió en el mismo sector o si la víctima fue trasladada posteriormente hasta ese punto.

Encuentran cuerpo con heridas provocadas por disparos en sector de Las Vizcachas en Puente Alto
Sábado 18 de julio de 2026 19:04
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Una investigación por un posible homicidio se inició durante la tarde de este sábado en la comuna de Puente Alto, luego del hallazgo de una persona fallecida en el sector de Las Vizcachas.

Según los antecedentes preliminares proporcionados por la Fiscalía ECOH, el cuerpo presentaba heridas provocadas por disparos.

Hasta el lugar se trasladaron detectives de la Policía de Investigaciones para realizar las primeras diligencias y recopilar evidencia que permita esclarecer la dinámica del hecho.

La investigación deberá determinar si el ataque ocurrió en el mismo sector o si la víctima fue trasladada posteriormente hasta ese punto.

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