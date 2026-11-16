En prisión preventiva quedó el padre del subsecretario Máximo Pavez por conducción en estado de ebriedad

El Juzgado de Garantía de Colina decretó prisión preventiva para Máximo Pavez Cerda, tras acoger la solicitud de la Fiscalía Centro Norte.

El padre del subsecretario del Interior, Máximo Pavez Cantillano, fue imputado como autor de un delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones graves gravísimas y dos delitos de conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones graves.

El sujeto de 68 años fue detenido la madrugada del viernes 13 de noviembre tras protagonizar un choque con una carreta en la comuna de Lampa.

El fiscal Gonzalo Álvarez, señaló que "atendida principalmente la naturaleza de los hechos por los que había sido formalizados, la gravedad de los mismos hacen entender al Ministerio Público que la libertad del imputado efectivamente constituye un peligro para la seguridad de sociedad, cuestión que fue compartida por el tribunal".

Añadió que "como se señaló en la audiencia, el delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, ocasionando lesiones graves, gravísimas, como sería el caso, contempla una penalidad que parte los tres años y un día. Evidentemente como se indicó también en reiteradas ocasiones la audiencia, la salud de las víctimas está en constante evolución, por lo tanto debemos estar atento a qué es lo que ocurra con ellos".

Finalmente, indicó que "concretamente hay que entender que lo que señalan los médicos es que enfrenta un posible daño neurológico el afectado principal y eso nos pone en un escenario probable de alguna lesión del tipo grave gravísima".

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