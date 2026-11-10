En medio del paro: Presentan proyecto que establece pagos en 30 días para pequeños camioneros

Las senadoras Paulina Núñez, Loreto Carvajal, Camila Flores y los senadores Gastón Saavedra y Enrique Van Rysselberghe presentaron un proyecto que busca proteger la contratación y el pago de los transportistas de carga de menor tamaño mediante tarifas por kilómetro y reajustes convenidos, compensación por esperas y mecanismos de cobro frente a incumplimientos y prácticas abusivas.

La presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, explicó que la iniciativa nace de las conversaciones que han tenido con los representantes de los pequeños camioneros.

“El país no aguanta un paro de camioneros. Esto puede perjudicar a quienes hoy trabajan en torno a esta actividad, y ustedes comprenderán que, con el alto desempleo que tenemos, no nos podemos dar el lujo de perder trabajo”, señaló.

Añadió que “si desde el Legislativo, si desde el Senado, si desde la Comisión de Transportes podemos ayudar a darle certezas a quienes cumplen con un servicio que es vital para el buen funcionamiento del país, evidentemente, lo vamos a hacer. Y, además de aquello, con un apoyo y con un compromiso transversal, eso da certeza, da garantía para que, si se logran estos acuerdos en torno a la Comisión de Transportes del Senado, lógicamente, después podamos tener los votos en la Sala también”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Transportes del Senado, Camila Flores, explicó que la iniciativa busca dar certeza a los pequeños camioneros en tres aspectos fundamentales.

“Tener certezas para ellos de cuánto les va a costar un flete y cuánto es definitivamente lo que ellos van a lograr percibir por su trabajo. Tener certeza de que se les va a hacer el pago en no más de 30 días de los servicios que ellos presten de transporte. Y, por cierto, también, que tengan una compensación cuando los tiempos de espera para la entrega de las cargas van mucho más allá de lo que ellos originalmente tenían presupuestado”, detalló.

En tanto, el senador Gastón Saavedra señaló que “este proyecto busca resolver esta crisis y, sobre todas las cosas, proteger a los pequeños y medianos empresarios del transporte de carga. Si no hacemos eso, hay 40.000 ciudadanos chilenos, que son los que la van a seguir pasando mal, y eso tiene un efecto en la logística. Ya lo vieron los puertos de la región del Biobío, los puertos de la Quinta (región) y quienes transitaron por las vías de Santiago a Valparaíso”.

Finalmente, el senador Enrique Van Rysselberghe valoró el origen de esta iniciativa señalando que “se escucharon a los camioneros, particularmente a los pequeños y medianos, y el contenido del proyecto viene desde ese origen, desde peticiones específicas del mundo de los pequeños y medianos camioneros, que en este caso se plasmaron en una moción parlamentaria”.

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