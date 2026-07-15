Empresas Eléctricas advierte que por sistema frontal habrá "interrupciones", pero que "lo importante es que duren lo menos posible"

El director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Juan Meriches, advirtió sobre posibles interrupciones en el suministro eléctrico ante el sistema frontal anunciado para la zona centro-sur del país.

En conversación con Radio Pauta, señaló que "estamos frente a un evento meteorológico mayor y eso tiene consecuencias incluso más allá del suministro eléctrico. El llamado que ha hecho la autoridad es muy importante".

"Evidentemente frente a la posibilidad de vientos extremos que podemos tener, eso tiene efectos sobre la caída de ramas y voladuras de techo que pueden caer sobre las líneas eléctricas y generar interrupciones de suministro", indicó.

Asimismo, afirmó que han realizado un trabajo de "preparación importante, no solo para este evento sino que para el invierno en términos generales (...) pero, en particular para este evento, todas las empresas tienen activados sus protocolos de manera anticipada y eso implica el despliegue de todo el personal de brigadas que son más de 1800, lo que equivale a más de 8.500 personas en terreno".

Meriches sostuvo que "el 90% de las líneas eléctricas en Chile son aéreas, por lo tanto, están expuestas a la posibilidad que frente a una voladura de techo, se puedan ver interrumpidos los suministros".

Pese a ello, recalcó que "estamos probablemente mejor preparados que antes para enfrentar estas contingencias y poder reponer el suministro lo más pronto posible. Interrupciones vamos a tener, lo importante es que duren lo menos posible".

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