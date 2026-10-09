Embajador de EE.UU. vuelve a generar controversia tras afirmar que "no hay una Antártica que pertenezca a Chile"

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, volvió a referirse a la soberanía nacional al abordar las reclamaciones territoriales en la Antártica y la posición de Chile frente a Argentina. “No hay una Antártica que pertenezca a Chile”, afirmó durante un webinar organizado por la Fundación Chilena del Pacífico.

El diplomático se refirió al tema el martes, durante un encuentro virtual llamado: “Diálogo con el Embajador de los Estados Unidos en Chile”. La conversación incluyó preguntas sobre el escenario geopolítico antártico, las discusiones en torno a la soberanía y la revisión prevista para 2048 del sistema que regula las actividades en el continente.

Ante una consulta sobre la participación de Washington en estas materias, Judd precisó que la Antártica no estaba dentro de sus atribuciones. Sin embargo, también planteó su interpretación sobre las reclamaciones territoriales y la normativa internacional que rige la zona.

“Antártica queda fuera de mi jurisdicción, el sistema de tratados de Antártica dice que no hay un territorio que es de un país, por lo tanto no hay una Antártica que pertenezca a Chile”, sostuvo.

El embajador también hizo referencia a la superposición de reclamaciones entre países que mantienen pretensiones territoriales en el continente, entre ellos Chile y Argentina.

“Hay territorio que se dice de Chile y Argentina también dice que es de ellos, por lo tanto, hay reclamaciones en disputa en la Antártica y es por eso que existe el sistema de tratados”, aseguró.

Consultado por las declaraciones del embajador estadounidense, el canciller Francisco Pérez Mackenna defendió la posición de Chile y descartó que existan dudas respecto de la soberanía nacional. “Nosotros tenemos nuestra soberanía perfectamente definida y básicamente no tenemos ningún problema con nuestra soberanía. Sabemos defenderla, tenemos tratados que así lo establecen”, respondió el ministro.

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