"El Estado falló": revelan que imputados por el crimen de menor en San Bernardo pasaron por programas de prevención del delito

El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, abordó la investigación por la muerte de un niño de 12 años durante una encerrona en San Bernardo y se refirió al vínculo de algunos de los detenidos con programas estatales de intervención.

Respecto de los seis imputados por el caso, la autoridad confirmó que algunos habían participado previamente en iniciativas de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

"Algunos de ellos estuvieron en los programas de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Uno de ellos estuvo cuatro veces en el programa, uno de sus padres rechazó que la persona siguiera participando del programa", señaló.

Consultado sobre la efectividad de estas herramientas de intervención temprana, Guerrero sostuvo que existen múltiples factores que dificultan sus resultados.

"Uno podría decir que no funciona el programa desde distintas perspectivas, porque no es efectivo o porque no somos capaces de persuadir a los padres para que los menores estén siendo incorporados en el programa, o no funciona por ejemplo desde distintas líneas, desde el Ministerio de Educación u otros ministerios".

"EL ESTADO FALLÓ"

Ante las críticas por la actuación de las instituciones públicas en este caso, el subsecretario reconoció deficiencias estructurales para prevenir que menores de edad ingresen al circuito delictual.

"Tenemos un problema generalizado, que es multinivel, no somos muchas veces capaces de llegar a todos los lugares donde existen factores de riesgo para cortar el ciclo del delito de manera anticipada o prevenir que ocurra el delito porque no tenemos los recursos suficientes", afirmó.

En la misma línea, admitió responsabilidades del aparato estatal en materia de prevención.

"El Estado falló en realizar los diagnósticos, en diseñar mejores programas, en inyectar mayores recursos en los programas que tenemos para efectos de la prevención, lamentablemente no existen los recursos necesarios", subrayó.

Durante la entrevista, Guerrero también abordó la propuesta de rebajar la edad de responsabilidad penal, iniciativa que ha cobrado fuerza tras el caso ocurrido en San Bernardo.

"Es uno de los caminos que tenemos que discutir y ver si sirve efectivamente para combatir", sostuvo.

Asimismo, se refirió a las solicitudes de algunos alcaldes para aumentar la presencia de efectivos en las calles, incluyendo eventuales despliegues militares.

"Para efectos de la percepción, nunca va a ser suficiente la cantidad de Carabineros que exista en las calles, pero para efectos de persecución criminal es distinto. Lo que están pidiendo los alcaldes también conlleva otras discusiones", advirtió.

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