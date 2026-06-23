“El Estado falló”: Ministro Martín Arrau califica de "brutal" crimen de niño arrastrado en San Bernardo

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió este martes a la muerte del niño de 12 años que falleció tras ser arrastrado durante varios kilómetros por delincuentes que robaron el vehículo de su familia en la comuna de San Bernardo, asegurando que “el Estado falló” en su deber de garantizar la seguridad de las personas.

Desde el lugar donde ocurrieron los hechos, la autoridad calificó el crimen como un episodio de extrema gravedad y advirtió sobre la normalización de la violencia en el país.

“Lo que ocurrió acá no es un hecho delictual más. Cuando hay un hecho tan brutal como lo que hemos visto donde en circunstancias tan violentas, delincuentes, asesinos, llevan a cabo este hecho, no solamente requiere las condolencias y el apoyo a la familia, sino que tiene que ser un llamado de atención a la sociedad cuando muchas veces normalizamos este tipo de situaciones”, expresó.

El secretario de Estado reconoció, además, la responsabilidad institucional frente a este caso y sostuvo que el país se ha acostumbrado a convivir con altos niveles de criminalidad.

“Es durísimo estar acá reconociendo que en este caso el Estado falló. El Estado, efectivamente, que tiene como rol primario garantizar la seguridad, la integridad física de las personas, falló. Hoy día, y hace varios años, nuestro país se fue acostumbrando a tener cifras altas de crímenes violentos”, añadió.

Arrau también abordó la participación de menores de edad en delitos violentos y vinculó esta problemática con las discusiones legislativas que actualmente se desarrollan en el Congreso.

“Vemos frecuentemente en este tipo de delitos, igual que en los turbazos, la presencia cada vez más prolífica y reiterada de menores de edad. He estado proponiendo, y se está discutiendo en el Congreso algunos cambios legales que van en esa línea”, expresó en referencia a las modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

Asimismo, reiteró el compromiso del Gobierno con la investigación del caso y con la persecución de los responsables.

“Nuestras condolencias a la familia, no es una cifra más, es un delito feroz, brutal y nuestro compromiso efectivamente es que no hay que tener ningún miramiento con estos asesinos”.

En esa línea, aseguró que se destinarán todos los recursos disponibles para esclarecer lo ocurrido.

“Hay que dedicar todos los recursos posibles, toda la persecución penal, estamos tranquilos y claros que el Poder Judicial, la fiscalía también lo hará, dispondrá de todos los medios para esclarecer prontamente los hechos, esperamos que tenga buen resultado”, indicó.

Consultado sobre las medidas que está impulsando el Ejecutivo para prevenir este tipo de delitos, Arrau detalló una serie de acciones orientadas a fortalecer la seguridad pública.

“Estamos aumentando la presencia policial con un tremendo esfuerzo por parte de Carabineros de Chile, estamos trabajando cada vez más coordinados con los municipios, estamos aumentando la televigilancia y la aplicación de medidas tecnológicas”.

No obstante, evitó profundizar en los resultados obtenidos hasta ahora debido a la sensibilidad del momento.

“Esas cosas van arrojando algunos resultados a los cuales no me quiero referir acá porque este un momento demasiado delicado y hoy día tenemos que enfocarnos en perseguir efectivamente a estos delincuentes”, cerró.

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