Ejército despliega más de 200 efectivos en Las Condes tras aluvión

El comandante en jefe del Ejército, general Pedro Varela, se reunió con el personal que se encuentra desplegado en la comuna de Las Condes, para agradecerles el trabajo en terreno tras la emergencia causada por el aluvión.

En la ocasión, el general Varela destacó la rapidez del Ejército para reaccionar ante una emergencia, y recordó que lo "vivimos en la Región de Coquimbo, con la Provincia del Huasco donde se desarrolló un pre despliegue y que nos permitió actuar de forma inmediato ante lo que se requería. Lo mismo pasó en el sur de Chile, en Niebla, y eso es parte de la fortaleza del Ejército al tener personal en 49 ciudades a lo largo de Chile".

También resaltó que en la zona de catástrofe se encuentran operando diversas unidades, con más de 200 efectivos diarios, tales como la Escuela de Ingenieros, el Destacamento de Montaña N°3 “Yungay”, la Escuela de Infantería, el Regimiento de Infantería N°1 “Buin”, el Regimiento de Artillería N°1 “Tacna” y el Regimiento Policía Militar N°1 “Santiago”, entre otras.

Sobre los trabajos que vienen, indicó que “continuarán con las tareas de despeje, el comandante de la guarnición está trabajando de manera coordinada con las autoridades y cada uno de los representantes de las instituciones, porque estimo que la coordinación es fundamental en esta etapa”.

Ante eventuales nuevas emergencias, planteó que “debemos tener la previsión, por eso contamos con medios en la Escuela Militar, medios de apoyo con mayor movilidad para poder trasladarlos a requerimiento”.

PURANOTICIA