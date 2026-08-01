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Dos sujetos fueron acribillados con cerca de 100 disparos desde una motocicleta en Santiago

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Las víctimas fueron asesinadas en la intersección de Avenida 10 de Julio con San Francisco, mientras se encontraban al interior de un vehículo.

Dos sujetos fueron acribillados con cerca de 100 disparos desde una motocicleta en Santiago
Sábado 1 de agosto de 2026 10:03
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Dos hombres fallecieron tras ser atacados con múltiples disparos por individuos que se movilizaban en una motocicleta en la comuna de Santiago.

El hecho se produjo a eso de las 21:40 horas de este viernes en Avenida 10 de Julio con San Francisco, donde un vehículo fue abordado por sujetos a bordo de una motocicleta, produciéndose una gran cantidad de disparos.

El fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios, Luis Barraza, indicó que “un vehículo que se movilizaba en dirección hacia el poniente fue abordado por una motocicleta, produciéndole una gran cantidad de impactos balísticos“.

Barranza detalló que la hipótesis que se maneja tiene relación con un "doble homicidio de carácter consumado, en el cual tiene participación una motocicleta, en la cual individuos, hasta el momento desconocidos, realizan una gran cantidad de impactos balísticos".

El persecutor reveló que se encontró una gran cantidad de evidencia balística en el sitio del suceso, con “alrededor de 100” casquillos de bala.

El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar las diligencias correspondientes en este crimen.

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