Dos personas en situación de calle pierden la vida en medio del sistema frontal en Santiago

La protección de las personas que permanecen en la vía pública se convirtió en una de las principales preocupaciones del municipio de Santiago ante la continuidad de las lluvias y las bajas temperaturas.

El alcalde Mario Desbordes informó este sábado el fallecimiento de dos personas en situación de calle durante el sistema frontal que afecta a la Región Metropolitana. La autoridad no entregó antecedentes sobre las causas específicas de ambas muertes.

Uno de los casos fue reportado en la intersección de Tucapel Jiménez con la Alameda, mientras el segundo ocurrió en las inmediaciones del Mercado Central, en Ismael Valdés Vergara.

“Eso fue ahora, hace pocos minutos, y vamos a chequear en la tarde. No puedo descartar que pudiera haber más personas todavía”, señaló el jefe comunal.

Desbordes explicó que los equipos municipales han recorrido diferentes puntos de Santiago para ofrecer traslado a albergues. Sin embargo, reconoció que ha sido complejo conseguir que algunas personas abandonen los sectores expuestos.

“Con suerte logramos que se retiraran del cauce del río Mapocho. Si no, las personas habrían sido arrastradas por el cauce y tendríamos más fallecidos que lamentar. Solo eso logramos. La mayoría no quiere ir a albergues, son muy refractarios en esto”, indicó.

Frente a esta situación, el alcalde solicitó la colaboración de la comunidad para informar y orientar a quienes continúen pernoctando en la calle.

“Hay albergues disponibles en la página de la municipalidad, en nuestras redes sociales estamos constantemente promoviendo y hay cupo en los albergues que es lo más importante”, afirmó.

La autoridad también anticipó que las condiciones meteorológicas podrían volver a intensificarse durante las próximas horas.

“Esta noche va a ser difícil, la lluvia va a ser intensa, vamos a seguir monitoreando caudales”, advirtió. Además, señaló que se pronostica “lluvia con baja temperatura”.

Daños en cités y alcantarillado

El balance operativo del municipio da cuenta de intervenciones en 80 puntos del sistema de alcantarillado y en 30 cités afectados por inundaciones. Gran parte de los problemas estaría relacionada con el deterioro de sus sistemas de evacuación de aguas.

“Acabamos de recorrer una serie de inmuebles que estaban con problemas de inundación, goteras grandes, etc. Como le digo, los cités los vamos a volver a repasar”, explicó Desbordes.

El paso bajo nivel Lira, que permaneció anegado durante la noche del viernes, fue habilitado nuevamente para el tránsito. Los equipos municipales continuarán revisando alcantarillas y atendiendo los puntos afectados.

Cortes de electricidad

El viento también provocó la caída de tres árboles y de numerosas ramas de gran tamaño, algunas de las cuales dañaron el tendido eléctrico.

Según el municipio, existen “centenares de inmuebles” sin electricidad. La municipalidad mantiene contacto directo con Enel para agilizar la reposición del servicio.

“Enel está trabajando con toda su capacidad, estamos en coordinación directa con Enel permanentemente y espero con la reposición en el día de hoy de la luz en aquellos lugares que estaba cortado”, sostuvo el alcalde.

Finalmente, Desbordes solicitó a los vecinos informar al municipio si “tiene antecedentes de un árbol que esté debilitado o que vea que se está por caer”, para permitir una intervención preventiva.

PURANOTICIA