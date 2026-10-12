Dos heridos deja violento intento de robo de camioneta en La Florida

Un nuevo hecho de violencia se registró la mañana de este lunes en la Región Metropolitana, nuevamente en a comuna de La Florida, donde dos hombres resultaron heridos en un presunto intento de robo de la camioneta de las víctimas.

Según informó Carabineros, el hecho se produjo alrededor de las 10 horas en la intersección de las calles Toledo y Andalucía, donde dos sujetos adultos, mientras se encontraban al interior de un vehículo Ford F-150, fueron abordados por individuos armados.

De acuerdo al reporte, los desconocidos llegaron a pie al lugar, portando armamento de fuego, con los cuales efectuaron disparos hacia el vehículo. Una de las víctimas resultó lesionada por un roce balístico en el cuello mientras que su acompañante fue golpeado en la cabeza.

Finalmente, los agresores no pudieron concretar el presunto intento de robo y se dieron a la fuga. Los heridos fueron trasladados a recintos asistenciales, en tanto que el vehículo quedó abandonado en el mismo lugar con visibles daños por los disparos.

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