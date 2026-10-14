Directora de Senapred respalda adquirir radares, pero advierte que no bastan para anticipar eventos meteorológicos

La directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, respaldó la idea de adquirir radares metrológicos que permiten anticipar eventos climáticos.

Al respecto, la autoridad indicó que "el radar se complementa con información que debe tiene que ser analizada con otros instrumentos, con expertos que tienen que saber interpretar la información. Por lo tanto, el radar por si solo no soluciona los problemas en términos de poder anticipar un evento meteorológico".

Además, explicó que "hoy día tenemos un pronóstico que nos permite poder estimar montos, promedios y lugares donde se van a presentar un fenómeno y los radares podrían complementar esto en el sentido de poder dar mayor precisión sobre donde está ocurriendo (...) los radares nos habrían ayudado a determinar con mayor precisión donde estaba ocurriendo y eso eventualmente nos pudiera dar margen para poder alertar a la personas".

“La incorporación de radares, la elaboración de eso tiene que ir acompañado con un plan, con protocolos de poder anticiparnos y poder emitir las alertas", precisó.

Respecto a las críticas por la gestión de Senapred, Cebrián dijo que "nosotros siempre después de una situación de emergencia hacemos un ejercicio de poder levantar qué cosas no estuvieron bien, qué cosas son las brechas, qué cosas se pueden mejorar, sin duda esta vez también lo vamos a hacer".

"En este momento está nuestra región y las otras regiones atendiendo aquellas afectaciones que han ocurrido producto de este evento y monitoreando lo que podría ocurrir hoy día en la tarde, todavía existe un aviso de tormentas eléctricas para un tramo importante de nuestro país", señaló.

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