Director del INDH acusa que proyecto del Gobierno "deforma" la institución y ordena el despido del 70% de sus abogados

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, cuestionó duramente el proyecto del Gobierno que busca modificar la institución y advirtió que la iniciativa afectaría su autonomía, reduciría sus atribuciones y eliminaría sus sedes regionales.

"Es un proyecto que afecta gravemente la autonomía, mutila atribuciones relevantes para el instituto, y lo desmantela desde el punto de vista de su presencia y eficacia a nivel nacional. Nos sorprende la radicalidad y el carácter extremo de los contenidos del proyecto", aseguró Ljubetic en una entrevista con Radio ADN.

Respecto del ingreso de la iniciativa, el director sostuvo que no fue una sorpresa "porque era bastante evidente y anunciado. Este es un proyecto que esencialmente apunta a neutralizar al INDH, como un instrumento efectivo de protección y de promoción de los derechos humanos de las personas que habitan en el territorio nacional. Eso es evidente"

“Es un proyecto que además desmantela al INDH, es decir, le quita recursos y explícitamente elimina sus sedes regionales. Vamos a pasar a ser una institución con domicilio legal en Santiago", añadió.

Ljubetic también cuestionó que el proyecto "supone, y está explícitamente en el informe financiero del proyecto, el despido del 70% de las personas que son abogadas en la institución, que naturalmente cumplen un rol muy central en cualquier institución de derechos humanos".

“Es posible afirmar que esta es una iniciativa orientada no a reformar el instituto, sino a deformar el INDH", resumió el director de la institución.

Durante la entrevista, Yerko Ljubetic afirmó que “este proyecto está fundado en prejuicios, en definiciones identitarias y francamente ideológicas de un sector que apoya al Gobierno, que efectivamente hace este tipo de afirmaciones que son en general sin fundamento alguno sobre el INDH".

“Este proyecto no solo es un retroceso muy grave desde el punto de vista de los derechos humanos en Chile, yo me atrevería a decir que es una iniciativa más grave desde el término de la dictadura en materia de derechos humanos en el país (...) sino que además es una grave afectación a la democracia", añadió.

Asimismo, agregó que "nosotros hemos sido víctimas de una campaña durante meses, con desinformación, con noticias falsas con atribución de situaciones que no corresponden y todo eso ha generado en este grupo un fortalecimiento de una percepción estrictamente ideológica, que es legítima, pero que corresponde a ese grupo, respecto no solo al INDH sino que a sus problemas con el tema de los derechos humanos".

Finalmente, acusó que dicha "campaña" se ha intensificado en los últimos meses, "con todo tipo de intervenciones, desde bots que reproducen noticias falsas respecto al INDH (...) se han reproducido imágenes de personas que no son funcionarias del INDH y se las presenta como tal, es decir, una cosa articulada, orquestada".

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