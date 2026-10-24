Director de Migraciones asegura que "a Boric se le salió de las manos la migración irregular"

El director de Migraciones, Frank Sauerbaum, destacó la aprobación del proyecto de ley que busca perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa y comentó sobre los lineamientos de la administración anterior en materia de migración.

En conversación con T13, Sauerbaum manifestó que "estamos más tranquilos y satisfechos porque se aprobó el proyecto de ley que va a facilitar las expulsiones administrativas que tenía una serie de trabas. El hecho de que hoy día la PDI pueda ingresar a los domicilios, por ejemplo, para poder detener a una persona nos va a ayudar".

"También se aprobó una norma que facilita la notificación y la ejecución de la expulsión, porque hoy teníamos el gran problema de notificar. No teníamos direcciones ni correos electrónicos. Entonces el servicio va a poder pedir las direcciones y los correos, por ejemplo, a distintos agentes menos a los de salud y a los centros educacionales", indicó.

Al ser consultado si los ciudadanos extranjero están más temerosos de llegar a Chile, el director de Migraciones detalló que "hoy día tenemos un 93% menos de ingresos irregulares. El año pasado en esta misma fecha teníamos más de 4.800. Hoy tenemos 300 personas que entraron ilegalmente al país".

Y añadió que "eso trae como consecuencia una disminución importante del ingreso y eso nos permite adentro ordenarnos. Si seguíamos recibiendo personas era casi imposible poder hacer un ordenamiento migratorio dentro del país".

Respecto al cambió en comparación a los lineamientos de la administración anterior, Sauerbaum afirmó que "hubo poca voluntad y además que la mirada del gobierno anterior respecto a la migración irregular era totalmente distinta a esta. Creo que a Boric se le salió de las manos la migración irregular y le estalló en la cara considerando frases como la que él decía: 'El problema de Chile es que tenemos muchos chilenos', 'bienvenidos los hermanos extranjeros'".

"Hubo un descuido en la frontera norte también tremendo. Eso hizo dar una facilidad enorme a mucha gente que ingresó y que legítimamente venía escapando de regímenes totalitarios y fracasados como Haití o Venezuela, pero que también se mezcló con el tráfico de drogas y el crimen organizado. Ese descuido le costó caro a Chile y la ideología con la que se enfrentó el problema migratorio hoy día nos está pasando la cuenta", recalcó.

En cuanto a si hubo una disposición distinta en el Gobierno del Presidente Boric, sostuvo que "evidentemente había una disposición distinta. El primer vuelo del gobierno del Presidente Boric se hizo el 26 de octubre del año 2022. Y nosotros desde el 11 de marzo al 23 de octubre de 2026 vamos a tener 11 vuelos. Esa es la diferencia. ¿Qué más patente que eso?".

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