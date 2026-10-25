Dirección Meteorológica de Chile emite avisos por tormentas eléctricas y granizos en siete regiones

La posibilidad de nuevas tormentas eléctricas mantiene bajo vigilancia meteorológica a distintos sectores del país durante este fin de semana y el inicio de la próxima semana. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una serie de avisos que contemplan fenómenos asociados a inestabilidad atmosférica, con probabilidad de granizos y fuertes rachas de viento en determinadas zonas.

Los pronósticos abarcan desde este sábado 24 hasta el lunes 26 de octubre y consideran sectores de siete regiones del territorio nacional, con condiciones que variarán dependiendo del día y de la zona geográfica.

Para este sábado, la atención se concentra principalmente en la zona central, donde podrían registrarse tormentas eléctricas durante la tarde y la noche.

De acuerdo con el aviso de Meteorología, el fenómeno afectaría sectores de las regiones Metropolitana, O’Higgins y Maule, incluyendo la Cordillera de la Costa, el valle, la precordillera y la cordillera.

La condición meteorológica está asociada a inestabilidad atmosférica y contempla, además, la posibilidad de caída de granizos y fuertes rachas de viento de carácter local.

Estos fenómenos podrían presentarse de manera puntual, por lo que su intensidad y distribución pueden variar entre diferentes localidades de una misma región.

Para el domingo 25 de octubre, en tanto, la atención se trasladará hacia el extremo sur del país, específicamente a la Región de Magallanes.

En ese territorio, la DMC anticipó probables tormentas eléctricas desde la tarde hasta la noche, también asociadas a condiciones de inestabilidad atmosférica.

Las áreas incluidas en el aviso corresponden a Cordillera Austral Norte, Insular Norte, Pampa Patagónica Norte y Pampa Patagónica Sur.

SENAPRED MANTIENE ALERTA PREVENTIVA EN MAGALLANES

En medio de este escenario, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó una modificación del evento y de la cobertura de la Alerta Temprana Preventiva vigente para las provincias de Magallanes, Última Esperanza y Tierra del Fuego.

La medida, que se mantiene desde el 22 de octubre, responde a las condiciones meteorológicas previstas para la región y continuará vigente mientras las circunstancias así lo requieran.

Su objetivo es reforzar el monitoreo de las amenazas y de las condiciones de vulnerabilidad que podrían presentarse ante la ocurrencia de fenómenos meteorológicos.

De esta manera, los organismos competentes podrán mantener el seguimiento de la evolución del evento y adoptar las medidas correspondientes en caso de que se registren situaciones de riesgo.

La alerta preventiva no implica necesariamente la ocurrencia de emergencias, sino que permite mantener una vigilancia reforzada ante las condiciones pronosticadas.

NUEVAS TORMENTAS ELÉCTRICAS PARA EL LUNES EN LA ZONA CENTRO-SUR

El escenario meteorológico volvería a cambiar durante el lunes 26 de octubre, jornada para la cual la DMC emitió otro aviso por probables tormentas eléctricas en seis regiones del país.

El fenómeno se encuentra asociado a una vaguada en altura y podría desarrollarse durante la tarde y la noche en sectores de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

En la Región de Valparaíso, el pronóstico considera la precordillera, los valles precordilleranos y la cordillera.

Para las regiones Metropolitana y de O’Higgins, las posibles tormentas se concentrarían en sectores de precordillera y cordillera.

En tanto, en Maule, Ñuble y Biobío, el aviso contempla el valle, la precordillera y la cordillera.

La Dirección Meteorológica también advirtió que este evento podría estar acompañado de granizos, lo que constituye un factor adicional a considerar durante el desarrollo de las tormentas.

A diferencia del aviso del sábado, que incluye sectores de la Cordillera de la Costa y el valle de las regiones Metropolitana, O’Higgins y Maule, el pronóstico del lunes presenta una distribución territorial distinta y se extiende hacia el Biobío.

Los avisos meteorológicos corresponden a condiciones atmosféricas que pueden generar fenómenos de potencial riesgo, por lo que su emisión no significa que las tormentas se registrarán necesariamente en todas las localidades comprendidas.

Ante este escenario, resulta importante mantenerse informado sobre las actualizaciones de la Dirección Meteorológica de Chile y las eventuales alertas que puedan emitir los organismos de emergencia.

Los pronósticos podrían experimentar modificaciones conforme evolucione la inestabilidad atmosférica durante los próximos días.

PURANOTICIA