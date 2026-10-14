Diputados UDI piden citar a comisión a De Grange por eventuales negociaciones con autopistas interurbanas para rebaja del TAG

Luego que el Gobierno sellara un acuerdo con la concesionaria de la Autopista Central –que atraviesa Santiago de norte a sur– para rebajar el valor del TAG entre un 10 y un 20% a partir del próximo año, las diputadas de la bancada UDI que integran la comisión de Obras Públicas y Transportes de la Cámara Baja, Marlene Pérez y Natalia Romero, junto con el representante de la región de Valparaíso, Hotuiti Teao, anunciaron que solicitarán que se cite a dicha instancia al biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, para conocer las eventuales negociaciones que se estarían desarrollando para aplicar la misma medida en las autopistas interurbanas a raíz de las elevadas tarifas que varias de ellas mantienen.

Al respecto, cabe recordar que tras conocer el anuncio que realizó este domingo el Presidente José Antonio Kast, los tres parlamentarios gremialistas, si bien valoraron el acuerdo alcanzado, lamentaron que el beneficio se centrara exclusivamente en Santiago y no se extendiera al resto del país, advirtiendo que "es precisamente en las regiones donde están los peajes más caros de Chile".

Para ello, recordaron las elevadas tarifas que mantiene, por ejemplo, la ruta 60 CH, donde los vehículos y camionetas que transitan por el peaje «Troncal Quillota» en horario punta deben pagar $8.050, mientras que para trasladarse entre las regiones de Ñuble y Biobío se deben cancelar $4.400.

Por lo mismo, si bien el biministro insistió en que estos acuerdos son más factibles cuando los contratos de concesión están próximos a vencer, asegurando que ya existirían conversaciones con algunas autopistas interurbanas que cumplirían con esa condición, de igual forma los parlamentarios solicitarán que de Grange acuda a la comisión durante las próximas semanas para conocer los detalles de dichas negociaciones.

"Aunque consideramos que el camino desde un inicio debió haber sido incorporar en este proceso a las autopistas interurbanas y no centrarse únicamente en Santiago, es un paso muy importante que el biministro de Grange haya manifestado la voluntad del Gobierno de renegociar los contratos en regiones, especialmente cuando se trata de concesiones antiguas. Pero así como se ha transparentado que existen conversaciones con otras tres autopistas de la capital, creemos que es igual de importante conocer con qué concesionarias de regiones se estaría negociando y cuáles podrían acceder a una rebaja en sus tarifas", expusieron los congresistas de la bancada de la UDI.

En esa línea, Pérez, Romero y Teao reiteraron sus cuestionamientos a las "diferencias" que existen entre Santiago y el resto del país en materia de infraestructura vial, asegurando que "mientras en la capital hay distintas alternativas de transporte y múltiples rutas para desplazarse, en regiones suele existir una sola opción para movilizarse y por la que, además, se deben pagar tarifas muy elevadas".

"Lo único que pedimos es que las regiones no queden fuera de este proceso, porque si fue posible conseguir una rebaja para Santiago, el Gobierno también debe hacer los mismos esfuerzos para que los habitantes del resto del país puedan acceder a beneficios similares", insistieron los legisladores.

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