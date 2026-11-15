Diputados del PDG responden a Mirosevic y defienden su independencia política

Los diputados del Partido de la Gente, Fabián Ossandón, Zandra Parisi, Roberto Arroyo, Lilian Betancurt y Patricio Briones respondieron a los cuestionamientos del senador Vlado Mirosevic, quien acusó al PDG de actuar como un “cogobierno” del Ejecutivo por sus votaciones en el Congreso.

Los parlamentarios rechazaron sus declaraciones y recalcaron que la colectividad no responde a instrucciones de ningún sector político, sino que toma sus decisiones con independencia y pensando en las necesidades de los chilenos.

El diputado Fabián Ossandón señaló que sus declaraciones representan “esa política del fanatismo, de las trincheras y del oportunismo. Esa política que necesita estar peleando y pegándole al resto para tener un minuto de fama”.

Asimismo, lo invitó a conversar directamente con los integrantes de la bancada, “si tiene cosas que decir, camine hasta la bancada del Partido de la Gente, no está tan lejos del Senado. Por lo mismo, te invito a ti, Vlado, a que te acerques el lunes, yo te voy a estar esperando y conversemos de los puntos que sean necesarios”.

En tanto, la diputada Zandra Parisi fue categórica al defender la independencia del partido y cuestionar las decisiones del propio senador. “Con el Partido de la Gente y sus diputados, nadie juega, nadie nos presiona y mucho menos nos da órdenes, el PDG no está para aprobar todo lo que venga del gobierno, ni para rechazarlo por razones ideológicas, tenemos independencia y criterio propio", indicó.

Y añadió que "quién tiene que dar explicaciones es el Senador, no el PDG. Recordemos que adelantó su postura en la acusación constitucional contra Nicolás Grau y después, qué curioso, se inhabilitó de votar. ¿Y qué decir del caso del senador Pedro Araya, apartado de la Comisión de Constitución, cuya presidencia terminó ocupándola el propio senador Mirosevic? Antes de cuestionar nuestra independencia, expliquen sus propias decisiones. Nosotros no somos parte de ningún gobierno, ni estamos al servicio de la oposición”.

Por su parte el diputado Roberto Arroyo apuntó a lo que considera una falta de coherencia política de Mirosevic y recordó las alzas en las cuentas de electricidad durante la administración anterior. “La hipocresía política no tiene límites. Eso es lo que refleja el escuchar a un Senador sin memoria ni coherencia. Senador, ¿dónde estaba esa indignación cuando su sector estaba en el poder? ¿Dónde estaba su voz cuando las familias chilenas comenzaron a pagar las consecuencias de las alzas en las cuentas de la luz? ¿O ya se le olvidó los nombres de sus propios ministros? ¿Diego Pardow, ex ministro de Energía, Nicolás Grau, se le olvidó cómo se defendió a las autoridades de su propio gobierno mientras millones de chilenos veían cómo se les golpeaba completamente el bolsillo? La memoria de los chilenos no se borra con un discurso ni se manipula con oportunismo político”.

Por su parte, la diputada Lilian Betancurt recalcó que “el PDG no está para recibir órdenes ni actuar al ritmo de la oposición. Como dice el refrán, no hay que poner la carreta delante de los bueyes, primero analizaremos todos los antecedentes y después tomaremos una decisión responsable como bancada”.

También aclaró que escuchar las propuestas de Franco Parisi no significa formar parte del Gobierno: “Que el gobierno escuche esas propuestas no significa gobernar”.

Finalmente, el diputado Patricio Briones sostuvo que “la autonomía en nuestros puestos como diputados de la República nos permite diferir incluso en algunas opiniones”.

Y agregó que “Franco Parisi siempre va a ser nuestro candidato a la presidencia, pero la autonomía y la independencia de cada uno de nosotros como diputados está siendo ejercida en su máximo esplendor”.

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