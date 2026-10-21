Diputados citan a la Superintendencia de Pensiones y a la CMF por históricas pérdidas en el Fondo E

La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad citar al superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, con el objetivo de recabar antecedentes sobre las pérdidas asociadas a inversiones de las AFP que afectaron al Fondo E.

Además, la instancia acordó extender la convocatoria a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y a la Subsecretaría de Hacienda, con el propósito de conocer sus antecedentes y, en el caso de esta última, abordar el potencial impacto en la PGU. La solicitud de citación fue presentada por el diputado Hotuiti Teao (Ind-UDI).

Durante la última sesión, Teao planteó la necesidad de esclarecer las decisiones de inversión que provocaron importantes pérdidas de valoración, así como determinar el papel que desempeñaron los organismos responsables de supervisar el sistema previsional.

“Estamos hablando de cerca de 7.700 millones de dólares en pérdidas de valoración de estas operaciones y de una caída real acumulada del 10,39% en el Fondo E durante los primeros nueve meses de este año, precisamente el fondo considerado más conservador”, expuso.

El parlamentario sostuvo que también es necesario examinar las advertencias formuladas por el Banco Central sobre la creciente exposición de las AFP a instrumentos financieros vinculados a las tasas de interés de Estados Unidos. “Necesitamos conocer por qué, pese a esas advertencias, no se establecieron antes límites efectivos que permitieran controlar estos riesgos”, planteó.

“No podemos permitir que una situación de esta magnitud quede sin esclarecerse, especialmente cuando estamos hablando de los ahorros previsionales de miles de familias chilenas”, agregó.

Teao también valoró que la Comisión extendiera la citación a la CMF, con el fin de conocer sus observaciones sobre la competencia de las inversiones. Asimismo, destacó la convocatoria a la Subsecretaría de Hacienda para que explique cómo las pérdidas de los fondos previsionales podrían incidir en los cálculos vinculados al financiamiento y pago de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

“Los ahorros de los trabajadores no pueden quedar expuestos a riesgos desmedidos sin que nadie responda por las decisiones adoptadas”, concluyó.

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