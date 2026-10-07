Diputado Venegas afirma que el embajador Zaliasnik "debe renunciar" por su calidad de imputado en el caso Audio

El diputado Nelson Venegas (PS) afirmó que la calidad de imputado por el caso Audio que pesa sobre el embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, obliga a su salida del cargo.

Al respecto, el miembro de comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara manifestó: "Qué está esperando el canciller para pedirle la renuncia al embajador Zaliasnik?. El día de ayer, los diplomáticos de carrera exigieron esta renuncia. Tenemos un embajador en otro país que está imputado. Esto no había ocurrido en toda la historia de Chile. Esto requiere ya una decisión determinante porque es el prestigio de nuestro país. Él es el representante del Estado de Chile en otro lugar y hoy día está siendo imputado por una situación compleja de alta connotación".

El parlamentario añadió: "Lo planteamos en la interpelación. Se señaló que se le iba a realizar una observación y día a día se siguen entregando nuevos antecedentes respecto de este tema. ¿Qué está esperando el canciller? ¿Qué está esperando el presidente de la República? ¿Quiere que ya esté formalizado? Ese es el criterio, esa es la credibilidad que va a gozar o que va a tener nuestro país en nuestras relaciones exteriores".

Finalmente, el diputado Nelson Venegas planteó que "esta situación ya no da para más, se requiere una determinación concreta, ya no la pedimos solo desde la oposición, son los propios diplomáticos de carrera, los que están exigiendo una determinación de esta naturaleza. El señor Zaliasnik tiene que ser llamado a renunciar".

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