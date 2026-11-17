La comisión encargada de informar la procedencia de la acusación constitucional presentada en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, se reunió para acordar los lineamientos que seguirá, conforme al mandato otorgado por la Sala de la Cámara.

En la sesión, la instancia determinó por unanimidad que será el diputado Raúl Soto quien dirigirá las labores del grupo parlamentario. La referida comisión está integrada, además, por las/os diputados Lorena Fries, Lorena Pizarro, Carlos Chandía y Germán Verdugo.

Las sesiones se desarrollan en Valparaíso, en paralelo a la Sala, media hora después de los respectivos horarios de inicio, vale decir lunes a las 17:30 horas, martes y miércoles a las 10:30 horas.

Además, la comisión acordó que las audiencias comenzarán antes de que llegue la contestación de la acusación constitucional por parte del ministro, quien ya fue notificado la mañana de este mismo martes.

Asimismo, la instancia solicitó todos los decretos de rebaja de condena firmados por Rabat, debido a que el ministro solo hizo una entrega parcial de la documentación respectiva, la que es necesario transparentar, siempre con el debido resguardo para las víctimas.

DATOS DE LA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL

La acusación constitucional ingresó el jueves 12 de noviembre. Esta consta de tres capítulos. El primero de ellos impugna las rebajas de condenas otorgadas por decreto a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

El segundo cuestiona las rebajas que permitieron liberar a exagentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad; en tanto que el tercero y último, acusa a Rabat de infracción al principio de probidad, por las declaraciones emitidas ante la comisión de Constitución del Senado y la Sala de la Cámara los días 27 y 28 de octubre, respectivamente, en las cuales habría entregado información errónea para justificar su decisión.

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