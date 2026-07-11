Diputado Romero por quiebre tributario: Gobierno y PPD "entendieron cosas distintas"

El diputado Agustín Romero (Partido Republicano) descartó una "jugarreta" del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tras proponer bajar el impuesto corporativo al 22%, lo que llevó al quiebre del acuerdo con el PPD sobre invariabilidad tributaria.

En conversación con Cooperativa, Romero afirmó que la megarreforma "está quedando muy bueno y creo que es importante considerar que ese avance no lo podemos desperdiciar por un tema puntual de esta rebaja del 22 o 23%. Parece que ambas partes (Gobierno y PPD) entendieron cosas distintas, pero si hay voluntad, yo creo que siempre se puede llegar a ese acuerdo, que es lo valioso".

El parlamentario señaló que la idea del Ejecutivo "siempre ha estado en que la rebaja tributaria se llegue a un 23%, y lo que se establecía para efectos de poder acceder a una invariabilidad era que alguien, por lo menos, pagara una tasa" a cambio.

"El Gobierno entendió que va a conceder esta tasa de 1,5% para que las empresas lo asuman, (pero) la idea tampoco era desnaturalizar la rebaja tributaria y que llegara a un 24,5%, sino que manteniéndose siempre el eje del 23%", relató.

En esa línea, sostuvo que el PPD "entendió 'no pues, era 23 más (la prima de) 1,5%'" y el Gobierno "comprendió que era 1,5 por separado, 'pero puedo bajar un poquito más la tasa, de manera de mantenerme en el 23%".

Pese a ello, indicó que "el Gobierno está dispuesto, en el fondo, a proteger el acuerdo, porque es valioso" y calificó de "lamentables" las declaraciones del senador Iván Flores (DC), quien acusó una "jugarreta" del Gobierno.

"Cuando los acuerdos no le gustan, acusa a otros que se vendieron, de jugarretas... es muy bueno para poner nombres y caricaturas a las cosas. Yo le pediría que mantenga la coherencia. Si a él le gustan los entendimientos y sentarse a conversar, que lo haga; pero si después no le gustan, que lo diga. Eso de acusar de vendidos y jugarretas creo que le hace mal a la política", manifestó.

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