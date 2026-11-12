Diputado Rivas pide sesión especial por caída en producción de cobre y acusa intento de privatizar Codelco

Ante las proyecciones que anticipan una caída del 8,4% en la producción nacional de cobre durante 2026, hasta alcanzar aproximadamente 4,94 millones de toneladas, el diputado José Antonio Rivas (PS) anunció el ingreso de una solicitud para convocar a una sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados, con el propósito de que el Gobierno explique las causas de esta situación y detalle las medidas que implementará para revertirla.

La iniciativa surge en medio de los cuestionamientos a la gestión de Codelco y luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, manifestara su disposición a incorporar capitales privados en divisiones de la estatal. Una posibilidad que Rivas rechazó, advirtiendo que las dificultades productivas no deben transformarse en una justificación para avanzar hacia la privatización de la compañía.

“Por muchos años nos han dicho que Codelco es el sueldo de Chile. Por más de 56 años, Codelco le ha entregado más de 170 mil millones de dólares al Estado chileno, lo que se ha traducido en viviendas, caminos, hospitales y más seguridad para todo el pueblo de Chile. Eso es certeza jurídica y es paz social”, sostuvo.

En esa línea, el parlamentario emplazó al Ejecutivo a presentar soluciones concretas que permitan recuperar los niveles de producción de cobre sin comprometer el patrimonio público.

“Nosotros creemos que la peor medida de este Gobierno sería privatizar Codelco. No estamos de acuerdo con Kast, no estamos de acuerdo con Quiroz, no estamos de acuerdo con el ministro de Minería. Por eso he pedido firmas para citar a los ministros de Economía, Hacienda y Minería, para que vengan a dar explicaciones sobre qué medidas concretas van a tomar para aumentar la producción sin vender Codelco”, afirmó.

Rivas también manifestó su preocupación por una eventual estrategia de desprestigio contra las empresas estatales, vinculando esta situación con el futuro de ENAP y las posibilidades de que se impulse la venta de compañías públicas.

“Ya le están echando el ojo a ENAP y para vender las empresas del Estado a precio huevo necesitan desprestigiarlas. Aun así, Codelco sigue siendo muy estimada a nivel mundial y sigue siendo una de las mineras más importantes del mundo”, señaló.

El diputado enfatizó que la sesión especial deberá abordar las causas de la caída productiva, las dificultades operacionales y de inversión, además de las responsabilidades asociadas a las irregularidades conocidas en Codelco. Todo ello, sostuvo, sin que estos antecedentes sean utilizados como argumentos para justificar una eventual privatización de la estatal.

Finalmente, el parlamentario cuestionó duramente al Ejecutivo y su orientación política, criticando que “este Gobierno no representa a los trabajadores, este Gobierno no representa a la clase media. Ellos vinieron a entregarle todo Chile a los más ricos. Ellos sí son los verdaderos vendepatrias”.

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