Diputado Rivas acusa intento de desprestigiar a Codelco para venderla a "precio huevo" y califica al Gobierno de "vendepatrias"

Ante las proyecciones que anticipan una caída de 8,4% en la producción nacional de cobre durante 2026, hasta alcanzar aproximadamente 4,94 millones de toneladas, el diputado José Antonio Rivas (PS), anunció que ingresó una solicitud para realizar una sesión especial de la Cámara de Diputados, con el objetivo de que el Gobierno explique las causas de esta crisis y las medidas que adoptará para revertirla.

La iniciativa del integrante de la Comisión de Minería y Energía y de la pasada Comisión Especial Investigadora por las cifras de sobreproducción de Codelco, surge en medio de los cuestionamientos a la gestión de Codelco y de la apertura del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a incorporar capitales privados en divisiones de la estatal, propuesta que el parlamentario rechazó, advirtiendo que los problemas productivos no pueden convertirse en una excusa para avanzar hacia su privatización.

“Por muchos años nos han dicho que Codelco es el sueldo de Chile. Por más de 56 años, Codelco le ha entregado más de 170 mil millones de dólares al Estado chileno, lo que se ha traducido en viviendas, caminos, hospitales y más seguridad para todo el pueblo de Chile. Eso es certeza jurídica y es paz social”, sostuvo.

En esa línea, el parlamentario emplazó al Ejecutivo a presentar soluciones concretas para recuperar la producción sin comprometer el patrimonio público.

“Nosotros creemos que la peor medida de este Gobierno sería privatizar Codelco. No estamos de acuerdo con Kast, no estamos de acuerdo con Quiroz, no estamos de acuerdo con el ministro de Minería. Por eso he pedido firmas para citar a los ministros de Economía, Hacienda y Minería, para que vengan a dar explicaciones sobre qué medidas concretas van a tomar para aumentar la producción sin vender Codelco”, afirmó.

Rivas también acusó una eventual estrategia de desprestigio contra las empresas estatales, vinculando esta preocupación con el futuro de ENAP.

“Ya le están echando el ojo a ENAP y para vender las empresas del Estado a precio huevo necesitan desprestigiarlas. Aun así, Codelco sigue siendo muy estimada a nivel mundial y sigue siendo una de las mineras más importantes del mundo”, señaló.

El diputado enfatizó que la sesión especial deberá abordar las causas de la caída productiva, las dificultades operacionales y de inversión, así como las responsabilidades por las irregularidades conocidas en Codelco, sin que estas sean utilizadas para justificar una eventual privatización.

Finalmente, endureció sus críticas al Ejecutivo: “Este Gobierno no representa a los trabajadores, este Gobierno no representa a la clase media. Ellos vinieron a entregarle todo Chile a los más ricos. Ellos sí son los verdaderos vendepatrias”.

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