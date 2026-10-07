Diputado Mulet ampliará querella por Codelco tras nuevos antecedentes de “incrementos artificiales” en la producción

El diputado Jaime Mulet (FRVS) anunció que ampliará la querella presentada por eventuales irregularidades en Codelco, luego de que la estatal diera a conocer nuevos antecedentes sobre posibles “incrementos artificiales” en las cifras de producción de las divisiones Ministro Hales y Salvador durante 2024 y 2025.

“Con estos antecedentes vamos a ampliar la querella para que se investigue completamente, a fondo, esta situación”, afirmó el parlamentario, quien ya es querellante en la causa que lleva adelante la Fiscalía Regional de O'Higgins.

Mulet calificó los nuevos antecedentes como “extremadamente graves” y sostuvo que estos reforzarían sus sospechas respecto de que este tipo de prácticas podría haberse extendido durante más de un ejercicio.

“Había una práctica durante los últimos años en Codelco de atribuir producción para ir subiendo metas, para ir llegando a niveles de producción superiores a los del año anterior”, afirmó el diputado.

El legislador también pidió indagar las eventuales consecuencias económicas derivadas de estas diferencias, particularmente respecto de los incentivos asociados al cumplimiento de metas. “estamos hablando de eventuales bonos que, si se entregaron mal, van a tener que devolverlos los trabajadores. El país no puede seguir botando la plata y no pueden seguirse cometiendo este tipo de sinvergüenzuras en empresas, ni del Estado ni particulares”.

Además, enfatizó que “el país tiene serios problemas económicos” y cuestionó el eventual pago de incentivos adicionales en medio de las restricciones presupuestarias. “el país tiene serios problemas económicos, todos lo sabemos. Estamos discutiendo un presupuesto muy restrictivo, sin recursos, y de concretarse que aquí se pagaron bonos adicionales a los ya pagados estos años anteriores, creo que debieran devolverse todos los recursos”.

La causa penal fue iniciada por el parlamentario regionalista tras una auditoría interna que detectó casi 27 mil toneladas de cobre reconocidas como producción de 2025 pese a que requerían procesamiento posterior. El hallazgo tuvo efectos sobre el cálculo de metas e incentivos corporativos y derivó en medidas disciplinarias, además de una denuncia ante el Ministerio Público.

Mulet presentó en junio la querella por estos hechos, mientras la Fiscalía Regional de O'Higgins mantiene abierta la investigación por eventuales delitos. “Por eso es que voy a ampliar la querella para que se investigue a fondo”, reiteró el parlamentario.

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