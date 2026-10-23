Diputado Jaime Mulet impulsará proyecto para postergar la jubilación obligatoria de empleados públicos afectados por el Fondo E

El diputado Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, anunció que impulsará un proyecto para postergar por al menos dos años la jubilación obligatoria a los 75 años de los funcionarios públicos afectados por las pérdidas del Fondo E.

Mulet sostuvo que no corresponde obligar a estas personas a pensionarse con montos más bajos mientras se investigan las responsabilidades por lo que calificó como una “verdadera apuesta especulativa” de las AFP, en medio de las millonarias pérdidas registradas.

El parlamentario agregó que “el abuso y la actuación especulativa de las AFP que ha dañado severamente a quienes están en el Fondo E, personas próximas a jubilarse y también jubilados, nos obliga a tomar medidas inmediatas”.

Asimismo, explicó que el proyecto contempla "a todas las personas que trabajan en la administración del Estado y que están obligadas a jubilar a los 75 años, incluso en las universidades, como se dispuso en la Ley de Presupuesto 2025, para que no sean obligadas a jubilar inmediatamente”.

El diputado regionalista señaló que “la idea es que puedan esperar un tiempo para recuperar fondos de sus pensiones y no se vean perjudicadas con montos más bajos; ojalá puedan recuperar esa rentabilidad que perdieron por los abusos cometidos por las AFP, por esa verdadera apuesta especulativa que han hecho y de la cual deben responder”.

“Ayudemos a los que están obligados a jubilar. Al menos no los obliguemos a que sea a partir del 1 de enero del próximo año, sino que por lo menos en dos años más, para ver si recuperan fondos”, concluyó.

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