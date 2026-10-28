Diputado Hotuiti Teao anuncia que votaría a favor de una acusación constitucional contra ministro Rabat

El diputado Hotuiti Teao (Ind.-UDI) se convirtió en el primer parlamentario oficialista en manifestar que votaría a favor de una eventual acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de la controversia por las rebajas de penas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

En entrevista con T13, el parlamentario fue consultado sobre su postura frente a una posible acusación constitucional contra el secretario de Estado. Al respecto, fue categórico al señalar que "si hoy día hubiera una acusación constitucional, obviamente que yo la votaría a favor".

No obstante, Teao precisó que su decisión definitiva dependería de los antecedentes y fundamentos que se presenten en el libelo acusatorio. En esa línea, sostuvo que "las acusaciones son por capítulos, y es muy interesante revisar primero cada uno de los capítulos para poder tomar una decisión".

Junto con ello, el diputado advirtió que, hasta ahora, no conoce los detalles de una eventual acción contra el ministro, por lo que llamó a esperar mayores antecedentes antes de analizar sus fundamentos. "Hasta el día de hoy, lo único que sabemos es un rumor de que va a haber una acusación constitucional, pero hasta el momento no hemos tenido acceso y no sabemos de qué se trata", añadió.

Además, el parlamentario recalcó que la gravedad de los delitos y la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes son centrales en su postura, insistiendo en la necesidad de actuar con firmeza frente a estos casos: "Cuando nosotros ponemos en el centro a niños, niñas y adolescentes que justamente han sido vulnerados en sus derechos y principalmente les han jodido la vida, es que justamente hay que ser duros, hay que ser firmes y hay que tener una sola postura".

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