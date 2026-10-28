Diputado Diego Schalper pide revocar beneficios a condenados por delitos sexuales contra menores desde 2022

El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, solicitó al ministro de Justicia, Fernando Rabat, que la solución legislativa frente a las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores permita revocar los beneficios otorgados desde 2022, y no solo aquellos concedidos durante el actual Gobierno.

La petición se enmarca en la controversia por las 332 rebajas de condena conocidas hasta ahora, de las cuales 276 corresponden a la administración del expresidente Gabriel Boric y 56 al actual Ejecutivo.

Schalper detalló que planteó personalmente al secretario de Estado tres medidas: identificar a las víctimas afectadas, individualizar a los condenados beneficiados y revisar los decretos dictados desde la modificación legal de 2022, que excluyó de este beneficio a condenados por determinados delitos sexuales contra menores.

“Yo le he pedido al ministro de Justicia, que para mí es una condición habilitante, tres cosas: que identifiquemos a las más de 300 víctimas afectadas, que identifiquemos a los 300 victimarios involucrados y, en tercer lugar, que cualquiera sea la solución legislativa que tengamos, nos abramos a dejar sin efecto no solamente los decretos que se hubiesen dictado el año 2026, sino que también todos los decretos para atrás”, afirmó.

El parlamentario enfatizó que la prioridad debe estar puesta en las víctimas, independientemente de si las rebajas de condena se originaron en resoluciones judiciales o en decisiones administrativas del Ministerio de Justicia.

En cuanto a la situación del ministro Fernando Rabat, Schalper respaldó la decisión del Presidente de la República de permitir que el secretario de Estado entregue sus explicaciones ante el Congreso antes de adoptar una evaluación definitiva sobre su desempeño frente a la controversia.

“Hemos decidido acompañar al Presidente de la República y darle la oportunidad a Fernando Rabat, que mañana, seamos sinceros, rinda su examen. Y, evidentemente, como en todo examen, tendremos que ver el desenlace una vez rendido”, finalizó el parlamentario.

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