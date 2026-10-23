Diputado Celis exige esclarecer pérdidas y eventuales responsabilidades de las AFP ante caída de fondos de pensiones

Las recientes pérdidas en los fondos de pensiones han puesto en discusión no solo las decisiones de inversión de las administradoras, sino también el control que existe sobre los ahorros de millones de trabajadores.

En este contexto, el diputado Andrés Celis (RN) solicitó a la Superintendencia de Pensiones, con copia a los ministerios de Hacienda y del Trabajo, antecedentes que permitan establecer si hubo fallas en el manejo de estos recursos y qué consecuencias podrían enfrentar los cotizantes.

Entre enero y septiembre de 2026, el fondo E acumuló una caída real de 10,39%, mientras que el D registró un retroceso de 6,38%. A estos resultados se suma el inicio de procedimientos sancionatorios contra las siete administradoras del país por parte de la Superintendencia de Pensiones, que investiga eventuales incumplimientos relacionados con la gestión de los ahorros previsionales.

Quienes están próximos a jubilarse enfrentan una situación particularmente compleja, ya que una disminución de sus ahorros en esta etapa puede afectar el monto de sus futuras pensiones, sin contar con el mismo margen de tiempo que otros afiliados para recuperarse de las pérdidas.

Al respecto, el parlamentario sostuvo que “las AFP administran los ahorros de millones de chilenos, pero eso no les da derecho a actuar como si estuvieran arriesgando su propio dinero. Si se comprueba que hubo una mala gestión, no puede ser que los trabajadores terminen pagando las consecuencias. Administrar el dinero de otros exige una responsabilidad que no desaparece cuando las inversiones salen mal”.

Para dimensionar las consecuencias de estas caídas, Celis solicitó un análisis de las pérdidas de todos los fondos durante el último trimestre y de los factores internos y externos que influyeron en su rentabilidad. También requirió antecedentes sobre las inversiones realizadas, la información que manejaba la Superintendencia y las fiscalizaciones efectuadas antes de los resultados negativos. Junto con ello, solicitó conocer las medidas de orientación para los cotizantes, particularmente para quienes deben tomar decisiones relacionadas con su jubilación, y las sanciones que podrían aplicarse si se comprueban incumplimientos en la administración de los recursos.

“Sería inaceptable que todo esto termine con una simple multa y que las AFP sigan funcionando como si nada, mientras los trabajadores cargan con las pérdidas. Si se comprueba una mala administración, las consecuencias no pueden limitarse a una sanción económica. Acá se jugó con los ahorros de millones de chilenos, pero el golpe más duro lo pueden recibir quienes están a punto de jubilarse y ya no tienen tiempo para recuperar lo perdido”, concluyó el diputado Andrés Celis.

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